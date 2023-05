Come eliminare l’olio bruciato dal forno: usa questa potente miscela naturale

Eliminare l’olio bruciato dal forno non è mai stato così facile. Questa è la miscela naturale potente che usano tutti gli esperti.

Come eliminare l’olio bruciato dal forno incrostato? Dall’odore nauseabondo e poco igienico, quando accade si tende ad usare prodotti non corretti. In commercio ci sono molti prodotti ricchi di agenti chimici e conservanti: non solo fanno male all’ambiente ma potrebbero anche rovinare le superfici del forno.

A tal proposito, gli esperti del settore hanno scoperto una soluzione ricca, con soli ingredienti naturali come quelli che si trovano in casa. Facciamo chiarezza?

Soluzione per eliminare l’olio bruciato dal forno

Quando l’olio bruciato si incrosta nel forno, eliminarlo sembra impossibile. Grazie agli esperti del pulito si può preparare uno sgrassatore fai da te con soli ingredienti naturali. Come si fa? Gli ingredienti da preparare sono i seguenti:

Limoni grandi biologici 2;

Acqua 200ml;

Aceto bianco di alcol 125ml;

Sale fino da cucina 125 grammi;

Sapone di Marsiglia 25 grammi in scaglie.

Lavare e tagliare i limoni in tanti piccoli pezzetti e metterli dentro una ciotola. Aggiungere il sale e poi l’acqua: si frulla tutto insieme sino a quando non si ottiene un composto omogeneo. Prendere un pentolino e aggiungere l’aceto di vino di alcol con le scaglie del sapone di Marsiglia. Lasciarli cuocere insieme per 15 minuti, sino a quando la sostanza non si presenta cremosa.

Lasciare raffreddare e unire insieme tutti gli ingredienti, per poi versare la sostanza all’interno di un flacone spray. Vaporizzare su tutta la superficie incrostata del forno, lasciare agire per 15 minuti e poi con una spugnetta eliminare l’olio bruciato. Risciacquare e asciugare bene.

Altri ingredienti naturali da usare

Ci sono degli ingredienti da usare singolarmente, quando le macchie di olio non sono così incrostate. Per pulire bene il forno si usa:

L’ aceto di vino bianco , con le sue proprietà sgrassanti riconosciute e l’azione disincrostante diretta. Pulisce a fondo e dona un igiene profondo alla superficie del forno. In questo caso mescolare in un litro di acqua, mezzo bicchiere di aceto e poi versare il tutto in un contenitore spray. Vaporizzare la miscela e lasciare agire 10 minuti, per poi risciacquare e asciugare;

, con le sue proprietà sgrassanti riconosciute e l’azione disincrostante diretta. Pulisce a fondo e dona un igiene profondo alla superficie del forno. In questo caso mescolare in un litro di acqua, mezzo bicchiere di aceto e poi versare il tutto in un contenitore spray. Vaporizzare la miscela e lasciare agire 10 minuti, per poi risciacquare e asciugare; Sale con bicarbonato di sodio, due ingredienti naturali attivi e abrasivi che eliminano delicatamente l’olio incrostato senza rovinare le superfici. Prendere una ciotola, con mezzo bicchiere di sale grosso e mezzo di bicarbonato. Aggiungere acqua tiepida e mescolare. La soluzione andrà applicata direttamente sulla superficie sporca, lasciando agire sempre 10 minuti;

Anche il limone vanta non poche proprietà igienizzanti e sgrassanti, donando alla casa un ottimo profumo. Spremere tre limoni grandi e mettere nel forno la ciotola con questo contenuto. Accendere a 180° per mezz’ora.

Appena il forno sarà freddo, prendere un panno e rimuovere le macchie incrostate di olio (aiutandosi se serve con un raschietto). Risciacquare con l’aiuto di un panno umido e asciugare.