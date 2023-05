Inondazioni anche in Spagna, case allagate e automobili sommerse dalle piogge torrenziali

Ore difficili anche sulla costa sud della Spagna dove le forti piogge hanno portato a diverse inondazioni. Le strade sono diventati fiumi, centinaia le case allagate e le auto sommerse. Al momento ci sono tanti danni ma nessuna vittima.

Sulla Spagna era stata lanciata l’allerta meteo proprio nella giornata di ieri ma come è successo qui in Italia le enorme quantità di acqua caduta in poche ore ha portato ad allagamenti in tutte le zone colpite, numerosi sono i danni. Secondo il servizio meteo nazionale spagnolo ha piovuto più nella giornata di ieri che nei sei mesi precedenti.

Inondazioni anche in Spagna, tanti i danni

Anche la Spagna in queste ore è stata duramente colpita dal maltempo e dalle piogge torrenziali e insolite. Le piogge hanno colpito tutta la zona a sudest della nazione provocando gravi allagamenti su tutta la costa meridionale, più precisamente da Valencia fino all’Andalusia.

Anche qui, come in Italia, è caduta troppa acqua tutta insieme, in un solo giorno. Secondo quanto riportato dal servizio meteo nazionale spagnolo il quantitativo di acqua caduto in una sola giornata supera di molto quello caduto negli ultimi sei mesi sulla nazione.

A riportarlo è proprio il servizio AEMET che continua a monitorare la situazione. Fino a ieri per la Spagna questa era la primavera più arida che la nazione stava vivendo dal 1961, tanto che era stato lanciato l’allarme siccità non solo per i disagi che avrebbero coinvolto il settore agricolo ma anche quello dell’acqua potabile.

Le piogge che si sono registrate nelle ultime ore non hanno fatto altro che peggiorare la situazione perché non porteranno alcun beneficio al problema “siccità” in Spagna, ma anzi hanno causato notevoli danni e devastazione con cui la nazione ora dovrà confrontarsi.

A causa delle piogge le strade si sono allagate diventando dei veri e propri fiumi e per questo sono state chiuse. Allagate anche tantissime case e moltissime sono le auto che sono state sommerse. A lavoro nelle zone colpite ci sono le forze dell’ordine che si stanno occupando di prestare soccorso.

Le zone maggiormente colpite e l’allerta meteo arancione

Le intense piogge che erano attese e che hanno fatto scattare l’allerta meteo nel Sud Est della Spagna hanno colpito maggiormente Almería, Murcia e Alicante, e in minor modo anche Catalogna e Aragona.

In queste zone si sono registrati allagamenti, auto spazzate via, blocchi stradali e danni ai raccolti. L’allerta è rimasta alta tutta la notte e sarà alta anche nelle prossime ore.

L’allarme arancione resterà attivo su Murcia e verrà esteso anche ad Alicante, Saragozza e Valencia. L’allarme arancione è il secondo su una scala di tre.

Per l’Andalusia, Castilla y Léon, Castilla-La Mancha, Catalogna, Navarra e La Rioja è stato invece istituito l’allarme giallo, che è il più basso previsto.

Le previsioni meteo dicono che continuerà a piovere fino alla giornata di giovedì e le piogge saranno intense e a carattere temporalesco. Andranno ad interessere sempre le zone colpite in queste ore, resta perciò altissima la paura di inondazioni.

In via precauzionale su tutto il territorio colpito restano chiuse scuole, università e servizi pubblici, i trasporti sono al momento sospesi e molte delle strade sono chiuse al traffico.

Al momento ci sono tantissimi danni e numerose richieste d’aiuto da parte dei residenti, fortunatamente non risultano esserci vittime.