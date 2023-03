Come eliminare aloni di pipì sul pavimento di casa: il rimedio rapido ed efficace

Aloni di pipì su tutto il pavimento? Con questo rimedio pratico e veloce, si potrà dire addio a questa fastidiosa manifestazione.

Spesso e volentieri gli aloni di urina si impregnano nel pavimento di casa e sembra impossibile poterli eliminare all’istante. Il consiglio sarebbe di non usare agenti chimici o prodotti particolari, perché in certi casi potrebbe verificarsi un effetto domino devastante e corrosivo. Ci sono dei rimedi naturali da adottare, con ingredienti che possono aiutare ad eliminare completamente gli aloni ed ottenere un pulito brillante. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti da usare e la modalità?

Aloni di urina nel pavimento: meglio i prodotti chimici?

Spesso quando gli amici a quattro zampe sono in casa, potrebbero accidentalmente fare pipì sul pavimento o non centrare la traversina. Quello che si crea è un alone fastidioso che penetra immediatamente attraverso il pavimento.

È importante non trattare questi aloni con dei prodotti chimici che potrebbero rovinare il pavimento, oltre che fissare la puzza di pipì e il suo alone.

Se gli amici a quattro zampe per qualche motivo hanno il vizio di urinare in casa, meglio insegnare loro a farla in una traversina oppure nell’apposita lettiera. Se dovesse capitare un piccolo incidente sul pavimento, allora si dovrà agire immediatamente con dei prodotti naturali, quelli che si trovano direttamente in casa.

Ingredienti naturali per eliminare gli aloni di pipì dal pavimento

Come accennato, meglio usare gli ingredienti naturali come facevano le nonne. Alcuni rimedi sono fondamentali per pulire e per eliminare gli aloni che spesso si formano sul pavimento. L’aceto di vino bianco è uno dei prodotti must da tenere sempre in casa, ideale per igienizzare e pulire a fondo. Per eliminare l’odore di urina e gli aloni sarà sufficiente versare 2 cucchiai di prodotto insieme a 4 di acqua frizzante.

Il detergente naturale che è stato creato andrà applicato sulla superficie e poi lasciato agire. L’odore dell’aceto svanirà in pochissimi secondi, non appena la superficie si sarà asciugata completamente.

È un detergente che si applica anche sulle tende, imbottiti e tappeti strofinando la miscela direttamente con un panno. Si ottiene lo stesso risultato come sulle superfici.

Un altro ingrediente naturale ottimo per eliminare odore e aloni di urina è il limone. Il succo di questo agrume è ricco di un acido naturale che lavora direttamente sulle superfici di casa.

Se il succo di limone viene applicato su una superficie, non esiste il problema che possa corrodere il piano o che possa rovinarlo. Al contrario, diventa un ottimo alleato contro gli odori e contro gli aloni che si sono fissati nel tempo.

Non solo, infatti è un repellente naturale e atossico per i gatti, così da invitarli a fare la pipì direttamente nella loro lettiera.