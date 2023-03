Biden pronto a divulgare le vere origini del Covid-19

Il dubbio su come il virus si sia diffuso così rapidamente è sempre stato un quesito al centro del dibattito mondiale. La Cina da sempre ha negato la teoria, definita da alcuni complottista da Pechino, per cui il virus che poi ha provocato la pandemia fosse al centro di studi in ambito biologico e batteriologico da parte del governo cinese. Si pensa infatti che questo sia poi sfuggito al controllo degli scienziati che ci stavano lavorando per usi sconosciuti.

La Cina sin dall’inizio ha sempre sottolineato fermamente che il virus non è mai stato oggetto di analisi in alcun laboratorio cinese. Al tempo infatti rilanciarono a loro volta con la teoria del salto di specie. Secondo la Cina quindi, il virus, presente in alcune razze animali, avrebbe intaccato l’organismo umano diffondendosi poi fra la popolazione.