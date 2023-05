Come disostruire il WC senza sturalavandini: così risolvi subito e a costo zero

Come disostruire il WC senza sturalavandini: ecco cosa occorre fare per poter risolvere subito questo problema e senza spendere chissà quanto. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Per sbloccare l’intasamento del vostro water, anziché servirvi della classica ventosa, potreste optare per soluzioni alternative. Ecco quindi degli utili rimedi da applicare in questi casi. Esistono dei metodi fai da te assolutamente validi nonché economici, per disostruire il vostro wc senza l’uso dello sturalavandini. Successivamente troverete le spiegazioni per queste soluzioni casalinghe. Non vi resta che continuare a leggere qui di seguito.

Come disostruire il WC senza sturalavandini: cosa fare quando il wc è intasato

Come accennato poco fa si parlerà di un problema che può arrivare a presentarsi nella nostra vita quotidiana. Si parla dell’intasamento del WC.

In questi casi prima di intervenire, è importante capire la causa dell’ostruzione. Ciò in quanto spesso deriva da oggetti igienici oppure da qualcosa che va a finire all’interno del water.

La prima cosa da fare è sicuramente quella di rimuovere quello che va a bloccare l’accesso. Nel caso in cui ci si dovesse ritrovare privi di ventosa, allora si consiglia di indossare i guanti in gomma e di togliere lo spazzolone, per allentare in questo modo la zona superiore del sifone.

Andare poi a coprire il wc con un sacchetto di plastica. Se non dovesse accadere nulla, allora non dovrete ricorrere all’aiuto di un idraulico. I metodi elencati successivamente potrebbero esservi di notevole aiuto.

Alcune soluzioni efficienti per disostruire il WC senza sturalavandini

Il primo metodo è quello basato sul gancio da usare al posto di un furetto manuale, così da riuscire a sbloccare la toilette.

Vi basterà aprire il gancio e avvolgere la carta adesiva intorno al punto che andrete a utilizzare come maniglia.

Introdurre quindi un’estremità del gancio nell’entrata del water, con lo scopo di arrivare alla spina che va a bloccare i tubi.

Provvedere alla rimozione del cappuccio mediante la rotazione e la pressione del gancio.

Una volta terminata tale operazione, procederete sciacquando il water per far evacuare tutta l’acqua e la spina fino alla fossa settica.

Il secondo metodo si basa sull’uso di un semplice prodotto che si può trovare in tutte le case: il detersivo per i piatti.

In tal caso avrete bisogno di mezza tazza di sapone per i piatti, 4 tazze di acqua calda, versandoli poi uno dopo l’altro all’interno del water.

Aspettare 20 minuti prima di iniziare a strofinare la tazza del wc con lo scopino e poi risciacquare.

Alternativamente potrete adoperare solo l’acqua calda per risolvere il problema. Fate bollire dell’acqua per poi versarne2 o 3 tazze dentro al wc.

Ripetere quindi tale procedimento fino a un massimo di tre volte, così da liberare efficacemente l’entrata del vostro wc.

A quel punto potrete tirare lo sciacquone e l’intasamento risulterà completamente risolto. Ci sono anche altri metodi completamente naturali e molto validi, per sbloccare efficientemente il gabinetto del vostro bagno.

Per esempio, un metodo inusuale come quello della coca cola può portare alla soluzione della problematica tramite pochi facili passaggi.

Versare il contenuto di una bottiglia internamente al wc, lasciandolo poi riposare un’intera notte.

Il giorno seguente dovrete strofinare le pareti interne del wc mediante l’uso di uno scopino. Sciacquare e il blocco sarà sparito!

Ultimi metodi da seguire: ulteriori dettagli

Tra l’altro la coca cola come pure il bicarbonato di sodio, sono degli ottimi metodi per togliere tutte le macchie presenti nel vostro water.

Il bicarbonato di sodio unito all’aceto rappresentano un’altra ottimale soluzione per il wc bloccato.

La loro azione combinata permette di igienizzare e detergere la toilette, oltre a sbloccarla.

Con questo metodo dovrete aggiungere una tazza di bicarbonato dentro al wc, versandovi poi pure una tazza di aceto bianco, così da ottenere una reazione chimica.

La schiuma che si andrà a formare servirà per sbloccare il tappo, liberando così il tubo di scarico in un lasso di tempo breve.

Il servizio igienico intasato si può sbloccare pure attraverso l’uso di una bottiglia di plastica.

In questo caso bisognerà indossare i guanti di gomma e prendere una bottiglia di plastica usata. Quest’ultima si dovrà riempire con 2 litri di acqua calda, mettendo poi il pollice sul tappo della bottiglia.

Introdurre la bottiglia rovesciata all’interno del wc e schiacciarla per far fuoriuscire l’acqua calda nel tubo.

Sotto la pressione derivante dall’acqua calda il water si sbloccherà perfettamente.

Come ultimo metodo consigliato, troviamo quello della scopa per sbloccare il servizio igienico. Bisognerà arrotolare il mocio con un sacchetto di plastica, così da formare una palla.

Procedere spingendo quell’utensile che va a sostituire la ventosa internamente al vaso, eseguendo poi dei colpi ripetuti.

Andando quindi a pompare avanti e indietro, riuscirete a liberare il passaggio.

Sciacquare poi con acqua pulita e lasciare gocciolare il sacchetto di plastica sul mocio, prima di buttarlo via.

Disostruire il WC senza sturalavandini: riflessioni conclusive

Da tutti questi metodi appena elencati, si capisce che si può eseguire questo lavoro tranquillamente da soli, in determinati casi, servendosi di semplici prodotti e di soluzioni completamente naturali ed economiche.

Così da risolvere il blocco del wc grazie a soluzioni molto valide e facili da effettuare. Solo un tappo molto spesso potrebbe aver bisogno dell’intervento di un professionista.

Ecco che dunque se siete arrivati fino a questo punto dell’articolo avrete compreso che esistono davvero tanti metodi per poter risolvere questo fastidioso problema, senza ricorrere subito all’aiuto di un professionista. Tutto

inoltre non comporterà chissà che spese, quindi avete solo da guadagnare, usufruendo di questi suggerimenti che sono davvero molto validi. Ecco che come si dice in questi casi, bisognerà provare per credere. Tutto, come detto nelle righe introduttive, a costo 0.