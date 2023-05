Lingua di suocera, come riprodurla all’infinito: il vero metodo usato dai vivai

Come riprodurre la lingua di suocera all’infinito? I vivaisti spiegano il metodo che si può applicare direttamente da chiunque.

La lingua di suocera è una di quelle piante che arricchiscono ogni ambiente. I vivaisti esperti insiegnano a moltiplicare una talea in maniera rapida e divertente. Ovviamente, sono delle azioni da svolgere anche quando non si ha un pollice verde sviluppato. Per avere una pianta di questo tipo all’infinito, senza doverla più comprare ci sono alcuni passaggi da effettuare: scopriamoli insieme.

Lingua di suocera, caratteristiche della pianta

Lingua di suocera, una pianta riconoscibile per il suo sviluppo in verticale con un nome particolare. È stata chiamata in questo modo per dare una interpretazione personale. In effetti, i suoi fusti sono dentati e stretti con sviluppo in verticale e senza alcun ramo. Una pianta che sicuramente attira l’attenzione, considerando che i fiori hanno un colore acceso composto da tanti petali, aprendosi solo di giorno.

Le nuance predominanti possono essere moltissime, quelle del giallo e del bianco sino al rosso passando per il rosa romantico. I colori classici sono quelli bianchi, con una forma a trombetta e dimensioni che variano a seconda della tipologia.

A proposito di tipologie differenti, ce ne sono alcune che producono dei fiori profumati di colore bianco puro e che si aprono solo a mezzogiorno. Insomma, un vero spettacolo.

Il metodo degli esperti

Come si moltiplica la pianta? Di solito si usa una talea di una pianta sana, adulta e robusta che abbia già sviluppato i suoi fiori. Si procede prelevando una parte della pianta, mettendola al riparo per 7 giorni. Il taglio perpendicolare che è stato fatto con una forbice affilata e disinfettata, si dovrà pian piano cicatrizzare. Dopo la settimana di riposo, si procede piantando questa talea in un vaso con un terriccio ricco di sabbia e terreno fertile.

La terra dovrà essere sempre umida, cercando di mettere le radici entro le due settimane. Si ricorda che questa è una pianta abituata ad un clima tropicale, quindi è meglio per lei vivere in ambienti umidi e non con la luce diretta del sole. Attenzione inoltre al freddo, non congeniale per la pianta.

La moltiplicazione all’infinito di questa pianta è quindi possibile, ma in caso di dubbi è bene chiedere un consiglio al vivaista di fiducia. Tagliare una talea non deve essere un lavoro fatto in fretta e, soprattutto, il taglio non dovrà essere netto.

Si possono anche piantare più talee insieme, così da formare una squadra di piantine che mettono radici in due settimane. Le talee con radici possono essere poi piantate in un vaso singolarmente, mentre quelle senza radici non si sono sviluppate e non possono continuare la loro corsa.