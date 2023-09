Come accorciare una maglietta troppo lunga in 2 minuti: procurati delle forbici

Se desideri indossare una t-shirt, ma reputi che sia troppo lunga, ecco come accorciare una maglietta in maniera facile e veloce.

Il modo con il quale decidiamo di vestirci dipende da tante cose: non solo dal gusto personale inerente a stile e colori, ma anche dal nostro umore e, più ingenerale, dalla nostra personalità. C’è chi si trova più a proprio agio indossando abiti “over size” e chi, al contrario, non può proprio fare a meno degli indumenti attillati. Alcuni amano il bianco, il nero e i colori neutri, mentre, per contro, l’armadio di altri straborda di capi divertenti e colorati. Insomma, ognuno è libero di sviluppare il proprio stile nella maniera più consona a sé stesso e al proprio stile di vita. Il fatto che venga impostato a nostra immagine e somiglianza, però, non esclude affatto che, con il tempo, i nostri gusti possano cambiare.

Se da ragazzi l’abbinamento dei colori era il nostro ultimo pensiero, in età adulta potrebbe diventare il primo, ad esempio, e così via, fino ad arrivare al modo in cui preferiamo indossare le t-shirt. Alcuni adolescenti, infatti, preferiscono un abbigliamento più comodo che, di conseguenza, rende più facili e agevoli i movimenti. Questo, ovviamente, comporta l’utilizzo di magliette spesso un po’ più larghe e lunghe rispetto alla propria taglia.

Con il passare del tempo, invece, il modo di vestire cambia, e si è costretti, a questo punto, ad aggiornare tutto il guardaroba. E se, in tale occasione, ritrovassimo delle t-shirt che ci piacerebbe indossare ancora? È possibile riadattarle al nostro nuovo stile pur non essendo un sarto esperto? Se si tratta di modifiche semplici, la risposta è affermativa. Scopriamo insieme, a tal proposito, come accorciare una maglietta in pochi minuti.

Come accorciare una maglietta troppo lunga

Possedere abilità sartoriali sicuramente renderebbe il processo più facile, ma anche chi non ne ha affatto può riuscire ad accorciare qualsiasi indumento come, ad esempio, una semplice t-shirt. Per prima cosa, è necessario decidere quale vogliamo che sia il risultato finale e, dunque, di quanto accorciare la nostra maglietta. Una volta presa la misura, definiamo l’area dove andremo a effettuare il taglio con degli spilli. In questa fase, per essere più precisi, ci si può anche aiutare con un righello.

A seguire, con un paio di forbici iniziamo a tagliare l’eccedenza di tessuto, assicurandoci che il taglio venga effettuato a distanza di due centimetri dalla fila di spilli che, fatto ciò, possono essere rimossi. Ora, sempre con l’aiuto di un righello e degli spilli, e facendo combaciare le due cuciture laterali, eliminiamo un altro centimetro circa di tessuto.

La realizzazione della piega definitiva

A questo punto, il taglio è fatto, e non ci resta che realizzare la piega definitiva. Per farlo, pieghiamo verso l’interno della t-shirt un piccolo bordo di tessuto, e con una macchina da cucire, procediamo con la cucitura nella parte interna della maglietta. Infine, passiamo con il ferro da stiro sulla piega appena realizzata, e sempre con la macchina da cucire, realizziamo una nuova cucitura, ma questa volta, nella giuntura del bordo precedentemente creato, e sulla parte esterna.

Come abbiamo potuto constatare, questo metodo ci permette in poco tempo di recuperare delle magliette che, in caso contrario, sarebbero probabilmente rimaste inutilizzate. E chissà, magari, dopo questa piccola prova sartoriale, non è da escludere che ne realizzeremo delle altre, e poi altre ancora, fino ad arrivare ad affinare la nostra tecnica e a diventare delle vere intenditrici/intenditori!