Come accorciare i jeans in due semplici mosse: è più semplice di quel che credi

Accorciare i jeans è un gioco da ragazzi molto semplice: con questo metodo non dovrai chiedere aiuto ad una sarta esperta.

Che sia un vecchio o nuovo jeans, nel momento in cui si crea la necessità di accorciarlo è meglio rivolgersi ad una sarta. Grazie agli esperti è possibile conoscere delle tecniche per accorciare il capo must have presente in ogni armadio, con poche e semplici mosse senza tagliarlo. È un gioco di cuciture e manualità, tanto che per i veri appassionati della materia diventa un gioco da ragazzi. Ecco come fare e quali sono le tecniche per accorciare i jeans facilmente.

I consigli per accorciare i jeans senza tagliarli

I jeans sono un capo di abbigliamento millenario, unisex e adatti ad ogni età. Quando arriva il momento di accorciarli si pensa subito di tagliare la parte in fondo con l’orlo, oppure rivolgersi ad una sarta professionista che possa arrivare all’obiettivo preposto.

In realtà, ci sono dei metodi che consentono di accorciare il pantalone con poche e semplici mosse senza tagliare. Ovviamente, potrebbe non essere un lavoro perfetto ma il jeans ha la capacità di adattarsi e fare moda in ogni modo si presenti.

Gli esperti, prima di tagliare e accorciare il jeans, invitano a fare attenzione a questi fattori:

Acquistare e usare ago e filo che possano andare bene con il tessuto, facendosi consigliare da un sarto esperto;

Non è necessario scegliere un colore identico alla nuance del jeans, essendo una cucitura interna, ma è comunque consigliato adottare una sfumatura che si avvicini al blu/azzurro

Montare lo stesso filo anche sulla macchina da cucire per sicurezza

Se è un jeans appena comprato, meglio lavarlo e stirarlo.

Gli step da seguire e i consigli

Gli step da seguire sono semplici e nella maggior parte dei casi svolti a mano, ma è anche possibile farsi aiutare dalla macchina da cucire:

Indossare il jeans e fare il risvolto interno per segnare l’altezza corretta e accorciare meno del dovuto

Misurare l’altezza dell’orlo presente

Rimetterlo al di sotto della prima misurazione, per poi andare a segnare tutto con una penna o un gesso.

È poi importante, prima di andare avanti, fare in modo che l’orlo combaci perfettamente con il primo segno del gessetto per poi piegare la gamba del jeans al fondo.

Continuare mettendo gli spilli per tenere ferma la gamba mentre si lavora

Procedere cucendo internamente il jeans oppure con la macchina da cucire, servendosi del bordo originale e la linea tratteggiata presente.

Procedere con tutta la cucitura e indossare nuovamente il jeans, prima di chiudere definitivamente l’orlo interno. Ovviamente è anche possibile tagliare tutta la stoffa in eccesso, da conservare perché potrebbe sempre servire in futuro.

Chiudere l’orlo e procedere allo stesso modo sull’altra gamba. Al termine passare il ferro caldo e controllare che tutto sia stato cucito al meglio. Un consiglio? È possibile fare un secondo passaggio con la macchina da cucire, così da rendere la cucitura molto più forte a prova di lavaggio e usura.