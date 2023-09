Pubblicato il bando del concorso per il Ministero del Made in Italy. Il titolo di studio richiesto varia a seconda della figura professionale.

Arriva un concorso del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Ovvero il Mimit. Ci saranno molti posti. Si parla di 338 posti in vari ruoli. Nuove opportunità di lavoro per gli italiani e per chi vive nel nostro Paese. Come per tutti i concorsi bisogna essere maggiorenne e godere dei diritti civili.

Non solo, perché prima di entrare nei dettagli e nei requisiti richiesti dal bando, sono richiesti anche requisiti morali, idoneità fisica allo specifico impiego. Queste le figure professionali che sono al momento ricercate dal Mimit:

Codice 01: assistenti amministrativi (novanta posti).

Codice 02: assistenti amministrativi contabili (novanta posti).

Codice 03: assistenti tecnico delle telecomunicazioni (sessanta posti).

Codice 04: assistenti informatici (quaranta posti).

Codice 05: assistenti tecnici (trentotto posti).

Codice 06: assistenti specializzati delle telecomunicazioni (dieci posti).

Codice 07: assistenti tecnici specializzati (dieci posti).

Che titolo di studio serve per accedere al concorso Mimit

Il titolo di studio richiesto varia dalla figura professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio in base ai codici sopra elencati:

Codice 01 e 02: per ricoprire queste figure serve un diploma di istruzione di grado secondario . Che sia presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Va bene qualsiasi indirizzo scolastico.

. Che sia presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Va bene qualsiasi indirizzo scolastico. Codice 03: in questo caso serve il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con uno specifico indirizzo. Ovvero perito industriale in elettronica. Oppure in telecomunicazioni . In alternativa, se non si possiede questo diploma, è possibile accedervi anche tramite titoli superiori tra cui: laurea in Ingegneria dell’Informazione, in Ingegneria della sicurezza. In Ingegneria delle telecomunicazioni.

. In alternativa, se non si possiede questo diploma, è possibile accedervi tra cui: laurea in Ingegneria dell’Informazione, in Ingegneria della sicurezza. In Ingegneria delle telecomunicazioni. Codice 04: per questa figura serve un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Di un Istituto Tecnico. Nello specifico nell’indirizzo informatico. Altrimenti titoli superiori quali: Laurea in Ingegneria dell’informazione, in Scienze e tecnologie informatiche. In Informatica (magistrale), in Sicurezza informatica. In Ingegneria informatica.

Codice 05: anche in questo caso serve un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Di un Istituto Tecnico. Cambia però l’indirizzo. Qui serve un diploma in un’istituto per geometra . Oppure anche un titolo superiore ovvero una laurea in Ingegneria o Architettura .

. Oppure anche un titolo superiore ovvero . Codice 06: qui serve un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni . In alternativa i seguenti titoli superiori : Laurea in Ingegneria dell’Informazione. Laurea in Ingegneria della sicurezza o in Ingegneria delle telecomunicazioni.

. In alternativa i : Laurea in Ingegneria dell’Informazione. Laurea in Ingegneria della sicurezza o in Ingegneria delle telecomunicazioni. Codice 07: In questo caso serve un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Di un Istituto Tecnico per geometra. Oppure per perito tecnico e perito edile. Oppure anche un titolo superiore ovvero una laurea in Ingegneria o Architettura.

E ora quindi ora dopo aver visto quale titolo di studio serve per poter provare ad ottenere uno dei posti messi a disposizione dal Mimit vediamo come è possibile presentare la domanda.

Domanda per accedere al concorso Mimit

Per presentare la domanda ed accedere al concorso Mimit bisogna andare sul sito www.inpa.gov.it. Bisogna presentare la domanda entro il 29-09-2023. Per presentare la candidatura serve un codice di identità digitale. Questo può essere: Spid, Cie o Cns.

Si può presentare domanda anche per diversi codici se si hanno i requisiti richiesti. In questo caso però è previsto il versamento di una tassa di concorso. Questa ammonta a 10 euro per ogni procedura a cui ci si candida. Il concorso si baserà su delle prove e non sarà strutturato su una prova unica.

Ci saranno infatti prove scritte distinte per i codici di concorso. Questa saranno svolte tramite strumenti informatici e piattaforme digitali. Ci saranno 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in un’ora. Il punteggio massimo sarà 30 e ad ogni risposta errata ci sarà un punteggio in negativo.

Poi ci sarà una prova orale (sempre distinta per i codici di concorso). E infine una valutazione dei titoli. Sarà anche fatta una valutazione della conoscenza della lingua inglese. E una valutazione delle principali tecnologie informatiche sarà effettuata in sede di prova ora.