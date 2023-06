Fuori tutti gli italiani al Roland Garros. Musetti cade contro Alcaraz: fuori anche Sonego battuto dal russo Khachanov.

Partita di grande intensità, quella di stasera tra Musetti e Alcaraz. L’italiano perde 3-0 l’ottavo di finale contro il numero 1 al mondo, che regala grande spettacolo. Lorenzo lotta ed esce a testa alta dal torneo. Nemmeno Sonego riesce nell’impresa di arrivare ai quarti: fuori tutti gli italiani dagli Open francesi.

Musetti-Alcaraz, vince lo spagnolo 6-3, 6-2, 6-2

In un campo centrale piuttosto ventoso, nel pomeriggio di oggi alle 17:05 si sono sfidati per accedere ai quarti di finale dei Roland Garros l’italiano Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, astro nascente e numero 1 al mondo. Lorenzo era l’unico tennista azzurro a essere rimasto in competizione dopo le eliminazioni di Fognini, Sinner, e anche di Sonego nel pomeriggio.

Finisce 6-3 per Alcaraz il primo set, con il numero 1 che si ritrova subito sotto 2-0 grazie al break dell’italiano. Dal grande avvio di Lorenzo al disastro di 5 set consecutivi in favore dello spagnolo. Alacaraz sul 5-2 concede il servizio a Musetti, che regala il miglior set dell’incontro fino a quel momento. Smorzate, veroniche, ace, e tanti colpi di qualità che però non impediscono poi al fenomeno di El Palmar di chiudere sul 6-3 il primo set.

Importantissimo il secondo set per Musetti che inizia alla battuta, ma rimane in grande difficoltà. Fondamentale sarebbe stato rimanere in partita, dopo aver perso in poco meno di 50 minuti il primo. Soprattutto dopo la sfiducia che può arrivare dopo aver subito 2 break consecutivi. Si gioca anche su questo agli Open francesi, che possono regalare incontri lunghi oltre le 5 ore dove il fattore psicologico diventa fondamentale. Il primo game è ancora dello spagnolo però, con Musetti che non riesce a risollevarsi. E’ Alcaraz a partire avanti di 2-0 stavolta, con il secondo game al servizio che diventa praticamente una formalità.

Spegnere l’entusiasmo del giovane è compito arduo per Musetti, che riesce comunque nel terzo game con fatica a tenere il servizio. Il quarto game è splendido per l’azzurro, che si porta sul 2-2 giocando due game importanti. Il 3-2 è ancora contro-break per Alcaraz, che si porta poi sul 4-2 al servizio. Il secondo set lo porta a casa di nuovo lo spagnolo con il punteggio di 6-2.

Equilibrato, anche se a match ormai forse compromesso, l’inizio del terzo set. Entrambi i tennisti tengono il servizio fino al 3-2 in favore ancora di Alcaraz. Lo spagnolo serve per il doppio vantaggio un sesto game che finisce 40-0 senza spazio per Musetti di poterlo impensierire. Altro break per Alcaraz che si porta sul 5-2 per servire per il match. Lo spagnolo non sembra accusare stanchezza, mentre iniziano i rammarichi per Musetti di non aver tenuto alto il livello di attenzione per tutta la gara.

Il match regala infatti tanti scambi alla pari, molto spettacolari, nel dominio di Carlos Alcaraz che non ha sempre dato l’impressione di avere in pugno la vittoria.

L’ultimo set lo vince Alcaraz alla battuta, in 4 minuti. Lo Spagnolo approda ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo. Il quarto in un torneo dello Slam, dove stavolta incontrerà il vincente della gara tra Ofner (che ha eliminato Fognini) e Tsitsipas.

Roland Garros, eliminato anche Sonego: vince Khachanov 3-1

Gli azzurri lasciano Parigi agli ottavi di finale. Nessun tennista italiano nel singolo dei Roland Garros è riuscito ad accedere ai quarti, dopo le eliminazioni di ieri di Fognini e Sinner, e oggi di Musetti contro il numero 1 al mondo Alcaraz e di Sonego, contro il russo Khachanov. Il torinese esce sconfitto per 3-1, dopo aver dominato il primo set.

Rimane amarezza nel movimento tennistico italiano, con lo stesso Sonego che si è comunque battuto alla pari contro il numero 11 al mondo. La sua avventura finisce all’ottavo giorno dei French Open, dopo la sconfitta per 4 set arrivata per mano del russo Khachanov. Il punteggio finale è di 1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1 in 3 ore e 29 minuti di gioco.

Pagate sicuramente per Lorenzo le fatiche del match contro Rublev, anche se il tennista torinese ha dato tutto. Un crollo a livello fisico è arrivato, dopo il buon inizio. Il primo set era stato dominato infatti, con ben 3 break a favore. Ma Khachanov, che a fine gara ha ammesso la pericolosità dell’avversario, non ha mai perso la calma e alla fine ha commesso meno errori.

Il terzo set è stato quello decisivo per la partita. Sul 5-4 Khachanov è andato al servizio con Sonego che non è riuscita a recuperare il break di svantaggio e arrivando al tie break. Avanti 4-0, Sonego ha subito la clamorosa rimonta del russo, che ha poi chiuso a 9-7 dopo aver annullato anche 1 set Point.

Da quel momento la forza mentale e fisica è mancata a Lorenzo, che ha dovuto arrendersi uscendo a testa alta dal Suzanne Lenglen, tra gli applausi di un pubblico che hanno mostrato grande affiatamento ai tennisti azzurri. Per lui la soddisfazione di aver scalato la classifica, portandosi al numero 40 dalla 48. Stasera ai Roland Garros spazio al singolo femminile.