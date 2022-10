I Coldplay sono una delle band internazionali più amate e in questo periodo è iniziato il loro tour, ma un problema li costringe a fermarsi. Il cantante Chris Martin non può esibirsi, a causa di un grave problema di salute. Ecco cosa è successo.

In questi mesi i Coldplay hanno raggiunto tantissimi sold out in tutto il mondo, anche in Italia per le date di Milano e Napoli. La band inglese è amatissima in tutto il globo, specialmente il suo cantante Chris Martin.

Proprio lui sta facendo molto preoccupare i suoi fan: in queste ore, infatti, la band ha annunciato che il tour si ferma momentaneamente, per gravi problemi di salute del frontman.

Gravi problemi di salute per Chris Martin: il tour dei Coldplay si ferma

Grande spavento per tutti i fan di Chris Martin dei Coldplay: la band, infatti, nelle ultime ore ha annunciato lo stop del tour, che in questo momento si tiene in Brasile.

Con un post su Instagram, è stato comunicato infatti che Chris sta affrontando un grave problema di salute e che il tour in Brasile si dovrà fermare per un po’, finché il cantante non si rimetterà.

Nel messaggio si legge: “A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris è stato messo sotto stretto ordine del medico di riposare per le prossime tre settimane”.

Questo al momento è tutto quello che si sa sulle sue condizioni di salute, visto che l’unico comunicato è stato quello diffuso dagli account ufficiali della band britannica.

I Coldplay hanno suonato recentemente in giro per il mondo, in Cile, Colombia e Argentina. In Brasile erano previste ben otto date, ma al momento è tutto sospeso.

Pare, infatti, che chi ha comprato il biglietto dei concerti brasiliani sarà costretto ad aspettare l’inizio del 2023, oppure potrà chiedere un rimborso.

Ovviamente, tutti sono in ansia di sapere quando Chris Martin si riprenderà: al momento, pare che dovrà stare a riposo almeno per tre settimane poi si vedrà come si riprenderà

Il cantante, tra l’altro, non ha profili social quindi non ha comunicato personalmente ciò che gli è successo.

Non resta che attendere ulteriori informazioni, soprattutto per capire cosa ne sarà delle prossime date del tour, che a novembre doveva spostarsi in Argentina, per poi arrivare nel 2023 in Europa, anche a Napoli e Milano.