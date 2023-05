Chiara Colosimo eletta presidente della Commissione Antimafia

La deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo è stata eletta presidente della Commissione Antimafia, ma i partiti dell’opposizione si schierano contro la sua elezione.

Nonostante l’indignazione mostrata dai familiari delle vittime di mafia, la deputata Chiara Colosimo è stata eletta nuova presidente della Commissione Antimafia.

La notizia è di poche ore fa e di certo l’elezione di Chiara Colosimo non è stata priva di ostacoli, tanto che i partiti dell’opposizione si sono rifiutati di votare abbandonando l’aula della Commissione. Ecco cosa è successo e quali sono le novità sull’elezione della nuova presidente antimafia.

Chiara Colosimo nuova presidente della Commissione Antimafia

La Commissione Antimafia ha un nuovo presidente ed è, com’era già stato annunciato, Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia molto vicina al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Oggi, durante la votazione, i partiti dell’opposizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Allenza Verdi Sinistra hanno abbandonata l’aula, senza partecipare al voto.

Chiara Colosimo ha, infatti, vinto con il solo voto della maggioranza, con 29 voti a favore, che le hanno permesso di raggiungere il quorum dei parlamentari.

Questa riunione della Commissione Antimafia, che aveva appunto all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente, era stata già preceduta da diverse polemiche per via delle sue relazioni passate con il terrorista nero Luigi Ciavardini.

Infatti, la trasmissione di Rai 3 “Report” ha svelato che Chiara Colosimo era molto vicina all’ex estremista nero dei Nar, condannato a 30 anni di carcere per la strage di Bologna, a 13 anni per l’omicidio del poliziotto Francesco Evangelista e a 10 anni per aver ucciso il giudice Mario Amato.

Proprio in merito a queste rivelazioni i familiari delle vittime della mafia hanno rilasciato una lettera di protesta, nella quale si opponevano alla candidatura della deputata.

Ma Fratelli d’Italia ha rilasciato la conferma della scelta, dichiarando che le polemiche scaturite sono sempre state prive di fondamento, dichiarando:

“Si sta parlando di un evento di tanti anni fa al quale avevano partecipato anche altri politici, c’erano tantissime persone, perché solo lei deve essere presa di mira?”.

Le critiche dai partiti dell’opposizione

Dopo le critiche rilasciate dai familiari delle vittime, anche i partiti dell’opposizione si sono schierati contro l‘elezione di Chiara Colosimo a presidente della Commissione Antimafia.

Come riporta il Corriere della Sera, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato: “Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che interpretano al meglio i valori della Giustizia presenti nella nostra società. La commissione Antimafia è un pilastro dell’impegno istituzionale per la legalità, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Gli atti della Commissione sono nella storia del lavoro investigativo contro le mafie. Per il M5s e’ dunque irrinunciabile che per la presidenza venga indicata una figura che interpreti lo spirito della legge”.

Dopo il Movimento, anche il PD aveva lanciato un appello alla maggioranza, per cercare di trovare una figura più meritevole che possa essere lontana da queste polemiche insorte. Visto che questo non è successo, non ha partecipato al voto.