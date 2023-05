Il primo ministro della Russia Mikhail Mishustin è arrivato in Cina per una visita di due giorni, durante la quale incontrerà il presidente cinese Xi Jinping e firmerà una serie di accordi su infrastrutture e commercio. Secondo il ministero degli Esteri di Mosca, Mishustin parteciperà anche a un forum economico e visiterà un istituto di ricerca petrolchimica a Shanghai. Inoltre, terrà colloqui con rappresentanti del panorama economico russo.

La visita del primo ministro russo in Cina riflette la stretta collaborazione economica e politica tra i due Paesi, che hanno recentemente rafforzato la loro alleanza strategica in risposta alle crescenti pressioni internazionali.

Il primo ministro russo Mishustin a Pechino per rafforzare le relazioni

Il forum economico Russia-Cina a cui parteciperà il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha invitato un certo numero di magnati russi sanzionati, tra cui quelli dei settori chiave dei fertilizzanti, dell’acciaio e minerario. Inoltre, è stato invitato il vice primo ministro Alexander Novak che si occupa di questioni energetiche.

La partecipazione di questi individui sanzionati al forum economico potrebbe essere vista come un’ulteriore provocazione nei confronti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, che hanno imposto sanzioni contro la Russia a causa della sua politica in Ucraina e di altre questioni. Tuttavia, la stretta collaborazione economica tra la Russia e la Cina potrebbe aiutare a mitigare gli effetti delle sanzioni internazionali.

La Cina è diventata il principale cliente di energia per la Russia lo scorso anno, in un momento in cui le esportazioni di gas da Mosca erano altrimenti crollate a causa delle sanzioni imposte dai paesi occidentali in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La visita del primo ministro russo Mishustin in Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping e il primo ministro Li Qiang, riflette la stretta collaborazione economica tra i due paesi e il crescente ruolo della Cina come partner commerciale chiave Mosca. La visita potrebbe anche essere vista come un segnale della Russia agli Stati Uniti e all’Europa che ha opzioni alternative di collaborazione economica e politica.

Negli ultimi anni, Cina e Russia hanno intensificato la loro cooperazione economica e i contatti diplomatici, portando a una partnership strategica sempre più stretta, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Nonostante Pechino affermi di essere una parte neutrale nella guerra, non ha condannato le azioni della Russia. Le autorità cinesi hanno pubblicato un documento in 12 punti chiedendo una “soluzione politica” al conflitto in Ucraina, ma secondo i paesi occidentali, questo potrebbe consentire alla Russia di mantenere gran parte del territorio che ha conquistato in Ucraina.

La stretta alleanza tra la Cina e la Russia potrebbe essere vista come una sfida all’ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti e dall’Europa, poiché entrambi i paesi cercano di aumentare la loro influenza sulla scena internazionale.

Durante un vertice a Mosca a marzo, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato un accordo per portare i legami tra i due paesi in una “nuova era” di cooperazione. Jinping ha anche invitato Putin a visitare Pechino, nonostante il fatto che il presidente fosse stato oggetto di un mandato di arresto della Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra in Ucraina, un fatto che potrebbe essere visto come un segnale di sostegno di Jinping a Putin.

La stretta collaborazione tra la Cina e la Russia potrebbe avere implicazioni significative per la politica internazionale, poiché questi due Paesi cercano di bilanciare l’influenza degli Stati Uniti e dell’Europa e di promuovere un ordine mondiale più multipolare.

Gli analisti affermano che la Cina ha il sopravvento nelle relazioni con la Russia e che la sua influenza sta crescendo man mano che l’isolamento internazionale di Mosca si approfondisce a causa delle sanzioni internazionali. Pechino, con la sua economia in rapida crescita e il suo potere militare in espansione, è diventata un partner sempre più importante per la Russia, che cerca di bilanciare la presenza degli Stati Uniti e dell’Europa.

Tuttavia, alcuni osservatori notano che la stretta collaborazione tra Cina e Russia potrebbe non essere sempre stabile, poiché entrambi i paesi hanno obiettivi strategici e interessi economici diversi. Inoltre, le autorità cinesi hanno una politica di non interferenza negli affari interni di altri paesi, mentre Mosca ha mostrato una maggiore propensione ad agire in modo unilaterale nella sua politica estera.

Quali sono i punti salienti toccati dai funzionari russi e cinesi

Russia e Cina hanno discusso tra le altre questioni economiche della possibilità di una maggiore collaborazione per facilitare l’accesso reciproco ai rispettivi mercati agricoli e anche sul rafforzare la sicurezza alimentare a livello globale. Entrambi i paesi sono importanti produttori di prodotti agricoli, e una maggiore cooperazione potrebbe portare a benefici significativi, come una maggiore disponibilità di cibo e una diversificazione dei mercati.

Tuttavia, ci sono anche sfide da affrontare, come le differenze nei regimi di sicurezza alimentare e la necessità di proteggere i produttori agricoli locali. Gli esperti ritengono che l’approccio alla collaborazione agricola tra Russia e Cina dovrebbe essere equilibrato e basato sulla reciprocità, tenendo conto delle preoccupazioni dei produttori agricoli locali e dei regolamenti di sicurezza alimentare. Inoltre, una maggiore cooperazione tra i due paesi potrebbe anche portare a una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento alimentare per altri paesi, migliorando la sicurezza alimentare globale.

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha sottolineato che lo sviluppo della cooperazione tra Russia e Cina potrebbe portare benefici alle economie di entrambi i paesi. La stretta collaborazione è focalizzata a fare emergere una maggiore disponibilità di risorse e di nuovi mercati per le imprese russe e cinesi, favorendo così lo sviluppo economico e commerciale. Inoltre, la collaborazione può anche portare a una maggiore integrazione tra le due economie, con la creazione di sinergie e la condivisione di conoscenze e tecnologie, importanti per la sfida tecnologica in atto con gli Usa.

In sintesi, Mishustin ha sottolineato che una maggiore cooperazione tra Russia e Cina può portare a un rafforzamento delle economie e creare uno scudo anti occidentale cercando di pesare sempre meno sugli approvigionamenti occidentali.

Mishustin ha dichiarato che la cooperazione con Pechino nel settore energetico rimane una priorità assoluta per la Russia.

Pechino è il più grande acquirente di petrolio e gas russo, e una maggiore collaborazione nel settore energetico potrebbe portare a una maggiore stabilità e sicurezza per entrambi i paesi. Ha una grande quantità di risorse energetiche, mentre la Cina è il più grande consumatore di energia al mondo, quindi la cooperazione tra i due paesi potrebbe portare a un equilibrio tra offerta e domanda nel mercato energetico internazionale.

Mishustin ha quindi sottolineato l’importanza della cooperazione tra Mosca e Pechino nel settore energetico come parte dell’agenda di sviluppo economico e commerciale dei due paesi.