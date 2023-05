Bonus 800 euro a questi cittadini italiani, altri soldi sul conto: chi può averli

By

Arrivano 800 euro per i genitori separati. Un bonus previsto dal governo che aiuterà tantissime famiglie del nostro Paese.

Vi sveliamo in cosa consiste questo bonus da 800 euro che si erogherà in favore di determinati soggetti in possesso di requisiti.

Nuovi aiuti per i cittadini italiani

Arrivano nuovi aiuti per i cittadini italiani. Trascorsi tanti mesi da quando molti abitanti del nostro Paese hanno iniziato a chiedere sostegni concreti al governo, finalmente arrivano ottime notizie.

Saranno, in particolare, alcuni cittadini con specifiche caratteristiche quelli a ricevere bonus dal nostro Stato.

I fondi in questione si erogheranno finalmente, in particolare, ai genitori separati. Si tratta di alcuni bonus per i quali il governo ha stanziato addirittura 200 milioni di euro.

Ecco che di seguito vi sveliamo quali caratteristiche devono avere i cittadini in questione e come fare per ottenere questi incredibili vantaggi.

800 euro per i genitori separati

Il governo prevede finalmente 800 euro per i genitori separati. I cittadini che potranno ricevere il beneficio in questione saranno sia i padri che le madri che sono in possesso di un ISEE di importo inferiore agli 8.174 euro.

Questo, però, non è l’unico requisito del quale i genitori devono essere in possesso. Bisogna, infatti, che dimostrino di aver diminuito la loro attività lavorativa almeno del 30% tra l’anno 2019 e il 2020.

Un altro requisito è quello di dimostrare di aver ridotto l’attività lavorativa, o addirittura di averla sospesa, almeno per 90 giorni dall’inizio del lock down, che è avvenuto l’8 marzo del 2020.

I requisiti in questione sono indispensabili, dal momento che il bonus si eroga per agevolare quei cittadini italiani che hanno vissuto o che vivono una situazione di svantaggio come conseguenza dello scoppio della pandemia.

Potranno usufruire del bonus anche coloro che, tra l’8 di marzo 2020 e il 31 di marzo 2022, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento.

Il bonus che si erogherà ai cittadini sarà del valore massimo di 800 euro al mese, per un totale annuo di 9.600 euro. E non è tutto, perché potranno beneficiare di tale bonus anche quelle famiglie che hanno figli maggiorenni con handicap grave.

Ora in tanti si chiedono come si faccia a ottenere l’agevolazione in questione. Innanzitutto vi sveliamo che bisogna connettersi al sito ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

A quel punto bisogna accedere al bonus in questione, per il quale non hanno ancora rilasciato delle linee guida precise relative alle modalità di richiesta. Ciò che si sa è che ogni cittadino dovrà inserire i propri dati anagrafici all’interno della richiesta e dovrà anche fornire il proprio IBAN e rivelare qual era l’importo dell’assegno di mantenimento del periodo che andava dall’8 di marzo del 2020 fino al 31 di marzo del 2022.

Inoltre, bisogna dichiarare qual è l’importo che non è stato versato nell’arco di quei mesi, assieme a tutti i redditi percepiti nel periodo già citato. Sarà a quel punto che verranno effettuati tutti i controlli del caso e si stabilirà se la persona in questione potrà rientrare tra i beneficiari.