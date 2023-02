Come disfarsi dei cattivi odori dopo la frittura, il rimedio definitivo: basta 1 ramo

La frittura è buonissima ma, purtroppo, lascia cattivi odori in cucina e in casa. Per fortuna esiste un rimedio definitivo. Vediamo come fare.

Impossibile non amare la frittura, un po’ meno i cattivi odori che ne derivano e non c’è cappa che tenga.

Cattivi odori da frittura come eliminarli

Un detto sostiene che se fritta, è buona qualsiasi pietanza. Gioia per i bambini, che amano le patatine fritte, ma anche per gli adulti che possono concedersi un bel cuoppo di mare fritto, una volta ogni tanto, la frittura purtroppo rilascia dei cattivi odori che sono difficili da rimuovere.

Benché accendiamo la cappa di aspirazione o lasciamo passare aria con le finestre, i cattivi odori legati alla frittura potrebbero persistere in cucina. Inoltre, anche gli indumenti e i capelli potrebbero risentirne. Tant’è che le massaie più esperte, sono solite avvolgere le chiome in cuffie per evitare che passino i cattivi odori.

Per fortuna, però, esiste un rimedio molto valido per rimuovere i cattivi odori da frittura. Te lo illustreremo di seguito e siamo certi che, una volta provato, non lo userai sempre.

Cosa occorre

Il rimedio contro i cattivi odori è molto semplice e sicuramente poco costoso. Molto spesso, infatti, quando si utilizzano dei deodoranti chimici, non si raggiunge il risultato sperato. I profumi dei deodoranti chimici, infatti, non sempre neutralizzano la puzza. Piuttosto vanno a coprirla mischiandosi. Il risultato, insomma, non sempre è quello promesso dal prodotto.

Per questo, meglio adoperare degli aromi naturali, di facile reperibilità. Pur trattandosi di elementi economici sono efficaci se trattati come segue. Per prima cosa, ti occorrerà una pentola dai bordi bassi, riempita di acqua. Mettila sul fuoco e attendi che l’acqua vada in ebollizione. Nel frattempo, taglia un limone intero. Una volta che l’acqua sarà giunta a bollore, versa il limone tagliato al suo interno unitamente a due/tre rametti di origano.

L’ingrediente segreto, però, è un altro ovvero l’estratto di vaniglia che dovrà essere aggiunto al composto, nella quantità di un cucchiaio da cucina. Facendo bollire il composto per qualche tempo, farai in modo che il suo odore invada tutta la cucina, facendo sparire i cattivi odori dovuti al fritto e a tutte le pietanze che hai cucinato. Se i cattivi odori sono arrivati anche nelle altre stanze, potrebbe essere utile portare la pentola con il mix di odori al suo interno, in giro per casa. In questo modo, il profumo ed il vapore sprigionato da essa raggiunta anche le altre stanze.

L’estratto di vaniglia non è difficile da reperire. Si può trovare al supermercato, nel reparto dedicato alla preparazione dei dolci. Siamo sicuri che, dopo aver provato questo metodo, i cattivi odori dovuti alla frittura non saranno più un problema.