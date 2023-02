Natalia Paragoni incinta nonostante il ciclo: “Non sono pronta”

By

Natalia Paragoni, una giovane influencer italiana, ha recentemente condiviso un messaggio con i suoi seguaci che ha suscitato emozioni e riflessioni. Natalia ha dichiarato di essere incinta nonostante il suo ciclo mestruale e ha ammesso di non sentirsi pronta per diventare mamma.

Questa confessione ha toccato molte donne e ha suscitato molte domande sulla pressione sociale che viene posta sulle donne di diventare madri. Molti hanno risposto con supporto e comprensione per Natalia, sottolineando l’importanza della scelta personale e della pianificazione della famiglia.

Sembra infatti che Natalie abbia continuato ad avere il suo ciclo regolarmente nonostante sia rimasta incinta. A quanto riportato proprio da lei aveva smesso di usare l’anello contraccettivo, ma non è proprio del tutto pronta a diventare mamma.

Vediamo che cosa ha detto Natalia in seguito alla scoperta e cosa hanno deciso di fare insieme al suo compagno.

Natalia Paragoni incinta

Natalia Paragoni è in attesa del suo primo bambino da novembre dello scorso anno. L’influencer e il suo compagno Andrea Zelletta, conosciuti attraverso il programma televisivo Uomini e Donne e successivamente resi famosi attraverso il reality show Grande Fratello Vip, stanno attraversando un periodo di cambiamenti e novità nella loro vita sentimentale.

L’annuncio della gravidanza è stato sorprendente per Natalia, che ha scoperto di aspettare un bambino o una bambina a causa di alcuni sintomi fisici, nonostante il suo ciclo fosse regolare. Il mese di gennaio è stato di certo un momento di riflessione e di contemplazione del futuro per la coppia, che ha deciso di condividere la notizia con i suoi fan.

Nonostante la “paura” iniziale infatti Natalia ha subito voluto condividere la gioia del momento con i suoi follower informandoli che tra non molto la famiglia si allargherà.

La scoperta di Natalia

Natalia Paragoni ha scoperto di essere incinta lo scorso novembre, ma la notizia è stata una sorpresa per lei. Nonostante il ciclo fosse regolare, l’influencer ha avuto dei dubbi per alcuni sintomi fisici come il mal di pancia e una pancia gonfia. Ha deciso di fare un test di gravidanza ed è uscito positivo.

Durante una recente sessione di domande e risposte su Instagram, Natalia ha risposto a molte domande riguardanti la sua gravidanza e la decisione di avere un figlio. Ha spiegato che la decisione di avere un figlio è stata presa insieme con il suo partner Andrea Zelletta, che lei aveva dato la libertà di prendere una decisione anche lui.

“Se lo abbiamo voluto? Beh, io ho smesso ad usare l’anello ad agosto. Se ne parlava, ma… ho dato libertà ad Andrea, diciamo. Volevo che fosse libero di decidere anche lui”.

Queste le parole dell’influencer a seguito della sua scoperta.

Quando nascerà il figlio di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni?

Natalia Paragoni sta attualmente aspettando il suo primo figlio con il suo compagno Andrea Zelletta. La loro storia d’amore è nata nel parterre di Uomini e Donne e si è consolidata nel corso del tempo, nonostante le sfide affrontate, tra cui la partecipazione del loro programma televisivo Grande Fratello VIP.

La scoperta della gravidanza per Natalia è stata una sorpresa, poiché i suoi sintomi erano diversi dai soliti e il ciclo mestruale continuava regolarmente. Tuttavia, la data della nascita è fissata al 4 agosto 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia ammette di non essere ancora completamente pronta per la maternità, ma sente che la sua vita sta già cambiando, diventando più responsabile e precauzionale. Ha paura di andare da sola in macchina e presta maggiore attenzione a tutto ciò che la circonda.

Nonostante l’ansia che sta provando, è comunque felice di questa nuova esperienza nella sua vita e sicura che presto si sentirà pronta a diventare mamma.