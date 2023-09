Che tempo farà in autunno nel 2023: le previsioni sul clima

Primi indizi sul clima invernale 2023/2024. Cosa c’è da aspettarsi in autunno e in inverno, dopo l’estate torrida appena terminata.

Con l’arrivo dell’Autunno, molte persone si chiedono quale sarà ​il meteo durante l’Inverno 2023-2024. Questo cambiamento climatico è un argomento che abbiamo già iniziato ‌a indagare e ‌che ​continueremo a seguire nelle prossime settimane, poiché sia i modelli meteo che le condizioni atmosferiche daranno indicazioni dettagliate sul trend dominante⁢ dei mesi ⁢a seguire.

Che tempo attendersi in autunno e in inverno dopo la torrida estate

Intervenuto a Fanpage di recente il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Alessio Canessa, ha ripercorso il quadro estivo per valutare anche ciò che potrebbe accadere in autunno. In estate i mesi sono stati caratterizzati sicuramente da periodi di grande caldo e violenti eventi meteorologici, comprese tempeste e alluvioni, oltre a ondate di caldo africano. Nel 2022 lo scenario era stato simile, ma meno brutale del 2023, anno che ha spazzato via tutti i record.

Sempre secondo Canessa, da ottobre a dicembre e per tutto l’inverno quest’anno potremmo andare incontro invece a stagioni più nella norma, dal punto di vista delle temperature invece da aspettarsi qualche grado in più sopra la media.

L’estate appena conclusa, è stata qualcosa di eccezionale per quanto riguarda le temperature raggiunge, le ondate di caldo e i fenomeni come grandine e pioggia in Italia, lo scorso luglio. C’è il ricord di chicco di grandine di 19 centimetri, a determinare l’unicità dell’evento, ma che il 2023 sia stato più estremo del 2022, è sotto gli occhi di tutti gli esperti.

Occhi adesso sul vortice polare e sulla permanenza della “Niña“. Quest’ultima altro non è che un raffreddamento proveniente dalla zona tropicale del Pacifico Centro Orientale. Fenomeno anomalo ma ciclico. L’arrivo di questo raffreddamento non avviene mai infatti per più di 3 anni consecutivi, secondo quanto risulta dai dati raccolti dal 1954 ad oggi. Nei prossimi mesi come detto assisteremo anche all’arrivo del vortice polare, che già in queste settimane ha dato inizio alla sua formazione.

Autunno, si torna alle mezze stagioni: possibile inverno rigido

L’autunno sarà indicatore con tutta probabilità anche le temperature invernali, quanto questo sarà rigido o mite. Nei prossimi mesi le temperature potrebbero influenzare l’andamento dei mesi più rigidi, ecco perché sarà importante nei prossimi giorni, settimane e mesi, osservare i cambiamenti di circolazione – che poi potrebbero avere impatti importanti sui periodi più freddi -.

Al momento l’inverno 2023/2024 potrebbe con sé alcune sorprese. Il freddo potrebbe essere più intenso, in alcune parti del Paese. Le previsioni al momento parlano di un autunno però che ritorna ad essere la vera “mezza stagione“, dice il colonnello dell’areonautica interpellato da Fanpage. Secondo Alessio Canessa infatti anche se scherzando in qualche modo è uso comune ormai pensare che “non ci siano più le mezze stagioni”, le mappe del modello del prossimo autunno terrebbero proprio per una stagione nella norma, nonostante fino a qualche mese fa si era pensato a un autunno caratterizzato dalla siccità.

Ci sarà da spettarsi dunque un autunno piovoso al Nord Italia e sul Tirreno, ma mite al Sud e al Centro. Il problema siccità degli ultimi 3 anni invece al momento non preoccupa i meteorologi, che affermano anche come le temperature dovrebbero superare di 1-2 gradi appena la media autunnale stagionale. Per l’inverno invece la sensazione è che ad attenderci ci sia un inverno più rigido. Segnali, sostiene ancora il colonnello dell’areonautica, di un inverno più dinamico a partire da fine dicembre, gennaio e febbraio, con ondate di freddo e nevicate anche nelle zone delle pianure. Negli ultimi anni fenomeni di questo tipo erano mancati, ma nel 2024 occhi al ritorno del gelo anche in Italia. Autunno piovoso e inverno con nevicate dunque, possibili scenari, anche se bisognerà attendere le prossime settimane per riuscire a comprendere in maniera più completa i dati.