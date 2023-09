Matteo Renzi contro Meloni e Salvini: “Sui migranti hanno perso la faccia”

Matteo Renzi dalla festa di Open a Parma contro il governo, da Meloni a Salvini, che sulla questione migranti “ha perso la faccia”.

Duro il leader di Italia Viva alla festa di Open. Matteo Renzi rimprovera Giorgia Meloni e Matteo Salvini, sulla gestione dei migranti e anche sulla “gestione della paura”. La premier a detta di Renzi “che difende Dio e la famiglia” ma “non so se Dio se ne è accorto”. Matteo Salvini invece che non twitta più come una volta, sul tema migranti. “Perso la faccia sui migranti, semmai l’hanno avuta”.

Matteo Renzi da Parma contro Meloni e Salvini: “La retromarcia su Roma”

Scatenato Matteo Renzi dalla festa di Open. Il leader di Italia Viva non le ha mandate a dire agli esponenti di centrodestra, persi di mira in questi giorni per la questione migranti. Innanzitutto, a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, storicamente scatenati contro gli sbarchi, si è – sia dal web che dall’opposizione – rimproverata la differenza dei toni quando dei tempo in cui Lega e Fratelli d’Italia sedevano sui banchi dell’opposizione.

Continui tweet, attacchi continui contro i ministri in carica ai tempi delle varie crisi passate sul tema immigrazione. “Esempio di turisti che non pagano ma che vengono pagati per fare i turisti” diceva Matteo Salvini nel 2020 inquadrando una barca della Guardia Costiera con dei migranti a bordo, in uno dei suoi video adesso rilanciati dopo i 7mila arrivi di Lampedusa: “Clandestini che rimarranno a scrocco in Italia. Sbarchi organizzati con un governo complice dei criminali. Non vedo l’ora di tornare al governo con gente seria, per richiudere i porti ai delinquenti e riaprirli alle persone per bene“.

In questo contesto è entrato a gamba tesa Renzi, che vede un governo fare passi indietro: “E’ indietro, altro che marcia su Roma, questa è la retromarcia sulla Garbatella“. Dalla festa di Open il leader di Italia Viva sui migranti parla di problemi che non si basano sul “giocare sulla paura, il problema è rispettare la legge. Giochi la carta della paura, o dici che chi è in Italia o lavora o viene respinto? Non devi respingere chi sta in mare, chi sta in mare lo salvi”.

Su Matteo Salvini e i suoi contenuti social dice: “Salvini non fa più tweet. Mi hanno dato del criminale perché arrivavano i profughi, oggi arrivano i profughi ma non attacco il governo, dico che i criminali sono gli scafisti” non risparmiando nemmeno la premier, la quale avrebbe perso la faccia sull’immigrazione “semmai l’hanno avuta”.

Matteo Renzi: “Alleanza Pd-Movimento? Deve allargarsi al centro per la maggioranza”

Su una possibile alleanza invece del Movimento Cinque Stelle e del Pd, a detta di Matteo Renzi per una futura maggioranza i due partiti necessiteranno in futuro anche dell’approdo al centro: “Deve allagarsi al centro per la maggioranza” dice Renzi anche se non mancano le frecciate ai due leader: “Schlein e Conte insieme sono i migliori amici di Giorgia Meloni a loro insaputa”.