Sciopero dei trasporti del 18 settembre a Roma: stop a metro e bus

Lunedì 18 settembre sciopero dei mezzi a Roma, lo stop sarà nazionale e durerà 24 ore. Ecco le modalità della Capitale.

Fermi i servizi Atac e Roma Tpl, lunedì 18 settembre a Roma. Saranno garantite alcune corse e delle linee di trasporto pubblico, come previsto dalla legge, e anche la gestione degli abbonamenti sui siti che non subiranno alterazioni nel servizio. Ecco tutti gli orari e le linee che non garantiranno le corse il prossimo lunedì. Tra le motivazioni degli scioperanti fa sapere Faisa Confail l’aumento del costo della vita, la perdita del potere d’acquisto, la sicurezza sul posto di lavoro, gli orari, le condizioni dei lavoratori e in particolare modo delle lavoratrici. Chiesto l’aumento salariale di 300 euro e la riduzione delle ore di lavoro, da 39 a 35.

Durerà 24 ore lo sciopero dei trasporti a Roma, con la manifestazione che si estenderà a livello nazionale. A rischio ovviante le linee bus e metro della Capitale, dopo la proclamazione della cessazione da parte di Faisa Confail e Cobas Lavoro privato. Per legge, alcune fasce saranno garantite, nel territorio di Roma. Lo sciopero riguarderà la rete Atac come detto e quella RomaTpl, con Atac che sciopererà anche con gli operatori dei collegamenti degli operatori in regime di subaffitto.

Si parte con le linee notturne del bus, che dalla notte del 17 non saranno più garantite (si tratta delle corse con la denominazione “n”). Garantito quello delle linee diurne con programmazione oltre le 24 ore; quelle che partendo dal giorno 17 settembre vanno a finire anche alla mattina del 18 settembre continueranno la loro corsa. Si tratta delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Garantite anche il servizio del servizio diurno delle 8.30 e quello che va dalle 17.00 alle 20.00, a differenza del servizio sull’inter rete dalle 8.30 alle 17, e dalle 20.00 al termine del servizio diurno. Queste corse non saranno effettuate, così come quelle del bus sostitutivo. Sciopero anche per le linee diurne programmate oltre le 24 ore del 18 settembre, tra Atac e RomaTpl.

Torneranno invece i bus notturni della notte tra il 18 settembre e il 19 settembre, sempre con denominazione “n”, come detto invece gli operatori delle linee diurne oltre le 24 ore e la mezzanotte del 18 settembre parteciperanno allo sciopero e le corse non saranno garantite. Stop anche, per quanto riguarda le stazioni della rete ferroviaria che rimarranno aperte, per i servizi come ascensori, monacale e scale mobili.

Capitolo biglietterie, i parcheggi rimarranno aperti nonostante lo sciopero, così come le biglietterie online che non subiranno nessun tipo di interruzione. I canali online per gli acquisti degli abbonamenti e per le gestioni saranno consultabili normalmente sul sito Atac.

Tra le motivazioni degli scioperanti anche l’aumento del costo della vita, la perdita del potere d’acquisto – come fa sapere Faisa Confail – ma anche la sicurezza sul posto di lavoro, gli orari, l’organizzazione del lavoro stesso, le condizioni dei lavoratori e in particolare modo delle donne, con tutte le maniche che necessitano di ulteriori attenzioni.

Le richieste delle associazioni sindacali sono quelle dell’aumento salariale di 300 euro per i lavoratori, e della riduzione dell’orario lavorativo che al momento è di 39 ore. I lavoratori chiedono 35 ore settimanali, una parità di salario e la riduzione del periodo di guida, del nastro lavorativo per quanto riguarda gli autisti dei mezzi. Le associazioni chiedono per i lavoratori anche adeguamenti vari alle tutele per la sicurezza nei posti di lavoro, ma anche per gli utenti di RomaTpl. La società ha chiesto anche in occasione dello sciopero il blocco delle prìvatizzazioni e delle gare di appalto per il TPL