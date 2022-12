Bruno Barbieri, l’avevate mai visto a 20 anni? Bello e corteggiato da tutte | FOTO

Bruno Barbieri, l’avete mai visto da giovane? A vent’anni era uno spettacolo della natura: bello e corteggiato da tutte le donne.

Il famoso protagonista di MasterChef da giovane: che schianto! Lo avete mai visto? Ecco come era Bruno Barbieri a vent’anni. Che bocconcino!

Bruno Barbieri, tutto sullo chef pluristellato

Nato nel 1962 a Medicina, in un paesino in provincia di Bologna, Bruno Barbieri ha sempre avuto un’unica, grande passione: quella per la cucina. In diverse occasioni, il bolognese, ha raccontato del rapporto difficile con il papà che quando lui aveva solo 7 anni, si trasferisce in Spagna per lavoro.

Amore incondizionato invece per le donne più importanti della sua vita: la mamma e la nonna. A trasmettergli l’amore per la cucina, proprio la sua adorata nonnina, colei che fin da piccolo ha condiviso con lui i segreti dell’arte culinaria.

Bruno si diploma all’istituto alberghiero di Bologna e nel 1979 si imbarca sulle navi da crociera in qualità per l’appunto di cuoco. Dopo due anni ritorna in Italia ed inizia a lavorare in alcuni ristoranti romagnoli. Da lì a poco il grande successo.

Ha aperto lui, per esempio, il ristorante Arquade a San Pietro in Cariano che nel 2006 gli ha fatto guadagnare ben due stelle Michelin. Nel 2012 a Londra apre invece il ristorante Cotidie che oggi è di proprietà dello chef Marco Tozzi. Nell’anno 2016 apre infine il bistrot Fourghetti che poi vende nel 2020 a Erik Lavacchielli.

Non solo personaggio talentuoso e apprezzato della televisione italiana e della gastronomia nazionale e internazionale: Bruno Barbieri è anche un uomo affascinante. Da giovane l’avete mai visto? Rimarrete senza parole: che bocconcino.

Lo chef da giovane, che spettacolo: le foto che lasciano senza parole

Bruno Barbieri non è soltanto un personaggio della televisione molto amato ma è anche un uomo apprezzato per il suo fascino. Della sua vita privata sappiamo poco e nulla, rarissime le informazioni sul suo conto.

Lo chef ha solo raccontato in poche interviste, che è tifoso dell’Inter e che non è fidanzato né sposato. In diverse occasioni ha confessato poi il difficile rapporto vissuto con il suo papà. Il suo sogno nel cassetto? Cucinare per il suo attore hollywoodiano preferito: Johnny Depp! Chissà che un giorno non ci riuscirà.

Bruno Barbieri si distingue non solo per il suo talento culinario ma anche per la sua bellezza atipica. La sua attenzione alla moda ha spesso attirato la curiosità, i suoi outfit eccentrici e particolari, incantano. Non c’è dubbio: lo chef è sicuramente un uomo affascinante.

Da giovane però era ancora più bello: lo avete mai visto? Spuntano alcune foto del suo passato che vi faranno rimanere senza parole. Negli scatti che potete vedere poco più in basso, vi mostriamo un giovane Bruno già in tenuta da chef alle prese con i suoi primi lavori.

In realtà, a ben vedere, non è tanto diverso da oggi. Sebbene il tempo sia passato anche per lui sembra però sempre un ragazzino: ieri come oggi ha conservato lo stesso sorriso e gli stessi occhi vispi e curiosi, quelli che conferiscono al suo viso una incredibile dolcezza.

Nella prima immagine che vi mostriamo, Bruno aveva poco più di 15 anni. Lo scatto risale al periodo della scuola alberghiera. Nella seconda foto invece, troviamo Bruno insieme ad alcuni suoi colleghi in un ristorante francese, uno dei primi locali esteri nei quali ha lavorato.

Infine, nella terza foto, ancora il futuro artista stellato con i capelli poco più lunghi di oggi, sempre con la sua divisa da chef dalla quale non si separa mai. Un amore incondizionato quello di Bruno per la cucina che a distanza di anni ancora perdura.

Sono trascorsi più di trent’anni da quando Bruno Barbieri è approdato dietro i fornelli e non ha intenzione di smettere. Anche se lo vediamo in televisione, alla conduzione di MasterChef, smessi gli abiti da conduttore, Barbieri non vede l’ora di indossare la divisa e barcamenarsi tra pentole e padelle.