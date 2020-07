Champions League: Diaz positivo al coronavirus, Mbappè infortunato. Tutte le stelle costrette ai box

Serie A, Liga e Premier League sono ormai agli sgoccioli, e dalla prossima settimana si tornerà a parlare di Champions League. Alcune squadre però, dovranno fare i conti con delle assenze davvero pesanti che potrebbero pesare in maniera significativa sull’esito finale.

Il Napoli può sfruttare le assenze del Barcellona, la Juve prova a recuperare Dybala

Dopo il pareggio al San Paolo nella gara di andata, il Napoli dovrà giocarsi il passaggio del turno fuori casa, ma ha buone possibilità di farcela: il Barcellona, infatti dovrà fare a meno di diversi giocatori. Busquets e Vidal sono squalificati, mentre Arthur, già promesso alla Juventus, è ormai praticamente un fuori rosa e sarà quasi certamente assente. La Juventus di Maurizio Sarri, invece, che ha da poco festeggiato lo scudetto, ha perso Paulo Dybala per un infortunio muscolare. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti al JMedical, ma i segnali non sono incoraggianti. Lo staff medico proverà a recuperarlo in tempo per la delicata partita con il Lione, ma per ora è impossibile sbilanciarsi. Contro i francesi la Juventus dovrà ribaltare il goal di svantaggio subito nella gara di andata e potrebbe essere costretta a farlo senza uno dei suoi giocatori migliori.

Mariano Diaz positivo al coronavirs, Mbappè fuori per infortunio

Non va certo meglio alle altre big europee. Il Real Madrid per passare il turno dovrà ribaltare l’uno a due con cui è stato sconfitto dal Manchester City nella gara di andata. Il problema per Zidane, saranno le assenze. Il tecnico francese infatti dovrà fare a meno di Sergio Ramos per squalifica e di Mariano Diaz, risultato positivo al Covid-19. Così come Paulo Dybala, un’altra stella di questa Champions League potrebbe essere indisponibile, ossia l’attaccante del PSG Kylian Mbappè, uscito per infortunio nella finale di Coppa di Francia contro il Saint-Étienne. Secondo l’ultimo bollettino medico, il giocatore sarà indisponibile per tre settimane, un tempo che lo estrometterebbe dalla lista dei convocati per il match contro l’Atalanta.

Il Chelsea, invece, è chiamato a una missione quasi impossibile: ribaltare lo 0-3 nella gara di andata contro il Bayern Monaco. Come se non bastasse, a peggiorare le cose ci sono anche due assenze: quelle di Alonso e Jorginho, entrambi indisponibili per squalifica. I tedeschi però non avranno a disposizione Pavard, che si è dovuto fermare per infortunio.

