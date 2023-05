Cetrioli, pomodori e zucchine cresceranno immediatamente: frutti in abbondanza

Cetrioli, pomodori e zucchine cresceranno immediatamente con questa ricetta! Ecco come fare per avere questi frutti in quantità. C’è un segreto che sicuramente nessuno ti ha mai svelato, almeno fino ad ora.

Sei alla ricerca di una tecnica per avere cetrioli, pomodori e zucchine del tuo orto, in abbondanza? Ecco la tecnica che devi provare per portare sulla tua tavola tutti questi prodotti.

Cetrioli, pomodori e zucchine: le verdure della salute

Cetrioli, pomodori e zucchine sono verdure che non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione. Medici e nutrizionisti consigliano di consumare almeno 2 porzioni di verdure al giorno e 3 di frutta.

Grazie alle loro importanti proprietà nutrizionali, le verdure sono davvero un toccasana per il nostro organismo. Oggi vogliamo soffermarci in particolare su 3 prodotti dell’orto che sempre dovrebbero essere presenti sulle nostre tavole e cioè cetrioli, pomodori e zucchine.

I cetrioli appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee. Pianta originaria dell’India, il loro consumo risale a più di 3000 anni fa. Tanti i benefici che il nostro organismo può ricevere se consuma i cetrioli.

Vuoi degli esempi? Il cetriolo, ricco di vitamine B e C e di acqua, viene utilizzato in cosmetologia. Con esso si possono produrre creme e tonici che idratano e rassodano la pelle. È poi un potete diuretico.

Passiamo ai pomodori. Questi succosi frutti rossi dovrebbero sempre essere parte della tua alimentazione. Ricchi di licopene, essi sono degli antiossidanti naturali. I pomodori sono ricchi di fibre e acqua, poco calorici e tanto salutari. Non dovresti mai privartene, salvo se soffri di bruciori di stomaco o gastrite essendo molto acidi.

E le zucchine invece? Anche queste verdure sono un toccasana per l’organismo. Composte al 90% di acqua, sono perfette per la dieta. Ricche di fibre, aiutano l’organismo ad espellere scorie e regolarizzano l’intestino.

Se hai un piccolo orto o giardino a disposizione, ti consigliamo di piantare queste verdure che, se curate con attenzione, possono abbondare sulla tua tavola. A questo proposito, vogliamo svelarti un segreto per fare in modo che questi prodotti crescano in abbondanza.

Come avere verdure in abbondanza

La coltivazione di cetrioli, pomodori e zucchine non è complicata se si seguono alcune dritte. Le ragioni per cui dovresti inserire queste verdure nella tua alimentazione le abbiamo spiegate poco sopra.

Si tratta di prodotti naturali, poco calorici, ricchi di fibre, acqua e vitamine che possono apportare solo benefici al nostro organismo. Se hai la possibilità di coltivarli tu stesso evitando di acquistarli al negozio, continua a leggere. Oggi ti sveleremo il segreto per avere cetrioli, pomodori e zucchine in abbondanza.

Per realizzare il tuo fertilizzante organico devi procurarti solo 2 ingredienti. Il primo è la curcuma. Questa spezia profumatissima è un antibatterico e antimicotico naturale. Essa contiene molte sostanze biologicamente attive in grado di proteggere le piante da molteplici malattie come la peronospora che attacca i pomodorini o la malattia cotonosa che invece attacca sempre zucchine e cetrioli.

Il secondo ingrediente che ti aiuterà ad avere un raccolto in abbondanza è il latte. Questo ingrediente è in grado di proteggere le tue piante da malattie e parassiti. Esso è in grado di creare uno strato protettivo sulle foglie impedendo la penetrazione delle spore patogene.

Per preparare il tuo fertilizzante naturale devi versare in due litri di acqua calda 2 cucchiai abbondanti di curcuma e 100 ml di latte. Mescola bene la soluzione e aspetta che si raffreddi completamente. Filtra la soluzione in un altro contenitore. Fertilizzante pronto!

Versalo in un nebulizzatore e spruzza la soluzione sulle tue piante di cetrioli, pomodori e zucchine. Ti garantiamo che i frutti di queste piante cresceranno davvero molto velocemente.

Non hai bisogno di acquistare fertilizzanti chimici quando c’è la natura che può venire in tuo aiuto. Con latte e curcuma, per esempio, puoi creare da solo un potente antiparassitario e fertilizzante.

Esistono anche altri rimedi naturali per far crescere cetrioli, pomodori e zucchine in abbondanza e velocemente. I gusci di uova, ricchi di calcio, possono essere tritati e sparsi nel terreno come concime: sono incredibili per garantire una crescita repentina di fiori e frutti.

Anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente che ti consente di realizzare un potente fertilizzante. Versane 3 cucchiai in 2 litri di acqua e spruzza la soluzione sul terreno o sulle foglie delle tue piante. Assisterai a qualcosa di incredibile: le tue piante cresceranno 5 volte più velocemente del normale.

Attenzione però in questo caso a rispettare bene le dosi indicate: troppo sodio potrebbe finire per far ammalare la tua pianta anziché curarla. Ricordati che le piante possono essere attaccate in qualsiasi momento dai parassiti, ecco perché dovresti pensare anche a difenderle naturalmente con antiparassitari naturali.

La camomilla per esempio, assolve benissimo il compito di protezione da virus, batteri e afidi. Metti un bustina in mezzo litro di acqua bollente. Aspetta che la soluzione si raffreddi e versala in un contenitore spray.

Spruzza il prodotto di foglie, terreno e stelo della pianta, per 3 giorni consecutivi, per 3 settimane e soprattutto nelle ore più calde della giornata: le tue piante saranno sempre sane e splendide.

Anche l’aglio è un insetticida e fungicida ecologico e naturale. Esso contiene allicina che tiene insetti e parassiti lontani dalle piante. Prendine uno spicchio, riducilo a pezzetti e versa questi ultimi in 500 ml di aceto bianco. Lascia riposare il composto per 24 ore e poi spruzzalo sulle piante. I risultati ti faranno rimanere di sasso.