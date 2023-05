Coltiva questa pianta vicino alle zucchine se vuoi averle sempre belle e fresche

La zucchina è senza dubbio una pianta che non può mancare nel nostro orto. Ma non tutti conoscono i trucchi che occorrono per mantenere le zucchine sempre belle e fresche In realtà, basterebbe coltivarla vicino ad un’altra pianta: scopriamo di quale si tratta.

La pianta della zucchina è molto facile da coltivare, ma anche lei ha bisogno di tutte le sostanze nutritive. Solamente in questo modo si può ottenere un ottima verdura. Ad esempio, lo sapete che se la coltivate accanto ad un’altra pianta, le vostre zucchine saranno sempre belle e fresche? Da non credere, ma è un trucco che utilizzano tantissimi contadini: ecco la pianta di cui stiamo parlando.

Coltivare zucchine sempre belle e fresche: tutti i dettagli

La pianta delle zucchine non può mai mancare nell’orto. Non solo per il suo prelibato frutto, ma anche per i buonissimi fiori di zucchina che sono ottimi per preparare tantissime ricette. Anche se coltivare le zucchine è molto semplice, bisogna tenere sempre un occhio di riguardo durante le diverse fasi della pianta, perché possono sorgere diversi problemi.

Proprio per questo motivo, dobbiamo far attenzione a tutti i procedimenti, quindi, alla piantagione, all’annaffiatura e alla raccolta. Ma esiste un trucco incredibile che le manterrà sempre sane, rigogliose e bellissime. Basterà solamente coltivare una pianta vicino alle zucchine. Si tratta di un trucco che utilizzano tantissimi contadini: scopriamo di più.

Coltiva questa pianta vicino alle zucchine: il trucco infallibile

Nella maggior parte degli orti domestici, possiamo trovare la pianta della zucchina. Coltivare questa verdura è veramente molto facile, ma se non si hanno le giuste accortezze potrebbe marcire molto facilmente. Purtroppo non tutti hanno il pollice verde, proprio per questo motivo, è necessario mettere in pratica un trucchetto facile e veloce.

Molti contadini, per evitare che la pianta delle zucchine muoia ancora prima di dare i suoi frutti, coltivano vicino un’altra pianta. Si tratta di un rimedio che in pochi conoscono ma che funziona. Ma avete capito di quale pianta stiamo parlando? Non ci crederete mai, ma si tratta di una conosciutissima erba aromatica, ovvero, il rosmarino.

Per quale motivo il rosmarino non fa marcire la pianta di zucchine? In realtà non è merito del rosmarino, ma delle api. I fiori di zucchina marciscono prima di crescere, perché potrebbero non essere stati impollinati dalle api. Quindi, quest’erba aromatica, ha il compito di attirarle verso le zucchine.

Il polline è un componente fondamentale perché favorisce lo sviluppo di qualsiasi pianta, infatti, non può assolutamente mancare. Il trucco di cui vi abbiamo appena parlato, viene utilizzato da tantissimi anni dai contadini più esperti, infatti, non tutti lo conoscono. Ma è un ottimo metodo per mantenere le vostre zucchine sempre sane, belle e rigogliose.