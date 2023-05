Grave incidente sul lavoro in Lombardia, nella giornata di oggi, costata la vita a un operaio di 25 anni al suo primo giorno di lavoro.

Schiacciato da un macchinario il giovane lavoratore morto oggi, al suo primo giorno di lavoro. Il 25enne, è la seconda vittima di oggi in Lombardia degli incidenti sul posto di lavoro. Anche a Roma un operaio è rimasto gravemente infortunato durante un incidente. Ennesima tragedia: la Procura ha fatto sapere di aver aperto un fascicolo per omicidio colposo e il procuratore ha già disposto l’autopsia. Ieri nel Barese due operai sono morti in un incidente avvenuto in un cantiere edile di Monopoli.

Ennesimo incidente sul lavoro: morto operaio di 25 anni schiacciato da un macchinario

Due incidenti in Lombardia nella giornata di oggi sul posto di lavoro. Una delle vittime, un operaio di 25 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un macchinario pesante, al suo primo giorno di lavoro. Una tragedia, avvenuta alle prime ore del mattino quando erano circa le 8.30. L’operaio stava effettuando uno spostamento di un macchinario di una ditta esterna, quando è rimasto schiacciato, riportando un gravissimo trauma cranico, oltre a delle ferite la braccio e alla gamba.

Subito il 118 è intervenuto allertato dal personale del cantiere, per trasportare il 25enne Abdul Ruman in ospedale tramite l’elisoccorso. Purtroppo, dopo alcune ore di ricovero al pronto soccorso al Niguarda, il giovane è morto per le gravi ferite riportate. Il 25enne era residente a Milano, originario del Bangladesh. Sul suo caso indaga adesso la procura che ha aperto un fascicolo sull’incidente.

Il procuratore ha disposto l’autopsia sul cadavere, mentre nelle prossime ore si indagherà sul contratto dell’operaio per controllare che quest’ultimo fosse in regola. Il mezzo pesante è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

Morto un 33enne in provincia di Brescia, due vittime ieri a Bari e un ferito a Roma

Un grave bollettino, quello delle ultime 24 ore legato agli incidenti sul posto di lavoro nel nostro Paese.

Oggi in Lombardia c’è stato anche un altro giovane operaio morto a causa di un incidente sul lavoro, oltre al 25enne di origini del Bangladesh. Stavolta in provincia di Brescia a Bagolino. Il 33enne lavorava per un’aziende che fornisce servizi di potatura, e nella giornata di oggi era recato al lavoro per tagliare un albero. Il lavoratore è stato schiacciato proprio dal tronco dell’albero su cui stava lavorando, per cause ancora in fase di accertamento. Purtroppo nulla hanno potuto fare i sanitari, con l’operaio morto sul colpo per il tremendo impatto.

Anche a Roma e nel Barese nelle ultime 24 ore ci sono stati due gravi incidenti sul lavoro. Nella Capitale è grave un operaio caduto da una scala da circa cinque metri di altezza. Il lavoratore si trovava in una vasca di contenimento in fase di costruzione, in via Giovanni Maria Lancisi nella zona del Policlinico Umberto I. Dopo la caduta l’uomo era ancora cosciente, anche all’arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno soccorso per poi affidarlo agli uomini del 118. Al momento si trova ricoverato al pronto soccorso, arrivato in codice rosso. Secondo quanto riportato dall’Ansa è in gravi condizioni.

Ieri, a Monopoli in un cantiere edile, due le vittime nel Barese. Gravissimo incidente sul lavoro nella zona Sud della provincia di Bari, in via Lagravinese. Le cause della morte del 61enne e del 57enne sono ancora ignote e le indagini sono state affidate alla polizia di Bari. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle vittime nella giornata di ieri. I due lavoratori erano residenti della provincia.