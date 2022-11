Il dramma si è registrato questo pomeriggio a Cesena, in via Cervese. Il piccolo era seduto sul sellino posteriore della bici, guidata dal padre.

Bambino di 7 anni investito e ucciso da un autobus a Cesena

Dramma questo pomeriggio a Cesena. Un bambino di appena 7 anni è stato travolto e ucciso da un autobus in via Cervese. Stando alle prime informazioni trapelate, sembra che il piccolo fosse seduto sul sellino posteriore della bici guidata dal papà, quando è caduto.

In quel momento transitava il mezzo, e il conducente non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il piccolo ha riportato un trauma cranico che gli è stato fatale. Gli operatori del 118 – accorsi sul posto – hanno provato a lungo a rianimarlo. La strada su cui è avvenuto l’incidente è stata chiusa al traffico, per consentire alla Polizia Municipale di eseguire i rilievi e accertare la dinamica dell’accaduto.

