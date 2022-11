Perché il termosifone resta metà caldo e metà freddo: come risolvere il problema

Il termosifone è metà caldo e metà freddo? Il problema si può risolvere in pochissimo tempo. Gli esperti ci spiegano come.

Avete mai avuto quell’annoso problema dei termosifoni che si scaldano solo a metà, mentre l’altra resta fredda? È sicuramente una problematica da non sottovalutare perché significa che potrebbe esserci un intoppo di origine tecnica. Prima di chiamare un esperto è possibile verificare la causa di questo problema e poi risolverlo in pochi e semplici passi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come fare da soli senza chiamare un tecnico?

Perché il termosifone si scalda a metà

Succede da un momento all’altro e ci si ritrova con il termosifone che si scalda solo a metà. Potrebbe essere un errore tecnico oppure solo un piccolo intoppo risolvibile con poche semplici mosse. Ovviamente, se la problematica persiste è bene chiamare un tecnico onde evitare danneggiamenti al sistema e danni irreparabili.

Se accedendo il radiatore si è nota che lo strumento non riceve calore a sufficienza su tutti i lati, significa che è in atto un malfunzionamento. Il radiatore ha il compito di scaldare tutta la casa e questo avviene sempre in modo uniforme. In alcune circostanze potrebbe però accadere di avere un riscaldamento a metà, consumando ancora più energia elettrica (con bollette di fine mese astronomiche).

Controllo della valvola termostatica

Se il radiatore ha la parte in alto calda e sotto fredda è causa della valvola termostatica. Se non è stata ben controllata in passato o usata nella maniera corretta, potrebbe essere che non circoli acqua e di conseguenza il calore: ecco perché ci ritroviamo con un riscaldamento a metà e non nella sua interezza.

Come fare? Aprire completamente la valvola e fare in modo che il calore venga distribuito in maniera totale e uniforme. Se non cambia nulla allora ci potrebbe essere un guasto interno, con l’acqua che non riesce a circolare ed è questo il momento di chiamare il tecnico.

Termosifone caldo a metà: come risolvere?

Se il circuito è sporco potrebbe crearsi un processo che impedisce il normale funzionamento del termosifone, ed è per questo motivo che non si riscalda completamente. L’unità resta fredda perché l’interno dei tubi e del circuito è completamente freddo. Anche in questo caso dovrà intervenire un tecnico specializzato per la pulizia e possibile sostituzione di alcuni pezzi di ricambio.

In altri casi, si potrebbe presentare un problema causato da bolle d’aria interne oppure una pressione non corretta dell’acqua. In nessuno di questi casi è possibile effettuare il metodo fai da te, ma è necessario l’intervento degli esperti.

Riepilogando, la prima prova la si deve fare aprendo completamente la valvola e vedere se le cose cambiano nel giro di cinque minuti. In caso contrario, contattare immediatamente un tecnico esperto che saprà cosa controllare e valutare i possibili pezzi da sostituire.