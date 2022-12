Termosifoni, il metodo della valvola per consumare meno: è il segreto dei tecnici

Termosifoni: con il salasso in bolletta ecco svelato il trucco della valvola che consente di consumare meno energia elettrica.

Caro bollette e stangata dell’energia elettrica: ecco il metodo della valvola che consente di consumare di meno se si accendono i termosifoni. Come impostare le valvole termostatiche per ridurre i consumi dei sistemi di riscaldamento?

Con la stagione invernale e con l’accensione dei termosifoni è bene prestare massima attenzione ai consumi che incidono sulle bollette energetiche. Per rendere più efficiente il sistema di riscaldamento della propria abitazione è bene conoscere il funzionamento delle valvole termostatiche.

Sistemi di riscaldamento ed aumento dei prezzi della materia energetica

Le famiglie e le imprese italiane stanno facendo i conti con l’aumento vertiginoso dei prezzi della materia energetica. I consumi energetici domestici hanno un impatto determinante sulle bollette della luce e del gas. per questo, gli italiani stanno cercando di mettere in atto tutti i trucchetti necessari per risparmiare e per consumare meno. Razionalizzare i consumi energetici dei sistemi di riscaldamento consente di produrre anche esternalità positive a favore del rispetto ambientale e del Pianeta.

Termosifoni: ecco le cattive abitudini e gli errori che commettiamo

Ci sono delle cattive abitudini a cui bisogna prestare massima attenzione quando si accendono i termosifoni domestici. Uno degli errori più diffusi che noi tutti commettiamo è quello di lasciare i sistemi di riscaldamento accesi durante la notte. Si tratta di una scelta errata non solo dal punto di vista salutare, ma anche una cattiva abitudine dal punto di vista economico.

Il consiglio degli esperti è quello di spegnerli durante le ore notturne e preferire l’utilizzo di calde coperte. La temperatura ideale non dovrebbe mai eccedere i 19 gradi, una volta raggiunta i termosifoni dovrebbero essere spenti. Altro buon consiglio degli esperti è quello di schermare le finestre in modo tale da evitare la dispersione di calore dall’ambiente domestico.

Termosifoni, ecco come risparmiare con la tecnica delle valvole termostatiche

Le valvole termostatiche sono utili strumenti che consentono di ridurre i consumi energetici. Come funzionano e come possono essere utilizzate per ridurre i consumi di energia elettrica? Sono poste a lato dei termosifoni, le valvole termostatiche consentono di regolare elettronicamente o manualmente la temperatura dei sistemi di riscaldamento.

La temperatura dei caloriferi può essere alzata o abbassata a seconda del proprio fabbisogno. Osservando da vicino le valvole termostatiche dei propri termosifoni è possibile notare la presenza dei numeri da zero a cinque. Il numero indica l’intensità del calore che può essere impostata su ogni termosifone. Ovviamente il numero 5 indica la temperatura più alta, mentre lo zero consente di spegnere il calorifero.

Valvola termostatica: il trucchetto per risparmiare sui consumi dei termosifoni

Impostando il numero, ovvero l’intensità di calore attraverso la manopola, è possibile ridurre i consumi di energia e risparmiare sulla bolletta energetica. La valvola termostatica, come suggeriscono i tecnici esperti, permette di innalzare o di abbassare il livello di acqua calda che attraversa il termosifone.

Grazie alla valvola termostatica è possibile impostare la temperatura ideale in ciascun ambiente domestico. Ad esempio, se una stanza della propria abitazione è poco frequentata, è possibile abbassare la temperatura del calorifero. Invece, se un ambiente è molto frequentato (il salotto), è possibile innalzare la temperatura magari impostando la valvola a 4 o a cinque.

Grazie alla tecnica delle valvole termostatiche è possibile modulare il calore in tutta la casa, a seconda delle esigenze ed in modo da sfruttare il calore al meglio. Puntare sull’efficienza energetica consente di ridurre i consumi dell’energia elettrica in bolletta e di questi tempi non è assolutamente da trascurare.