Brutto colpo per Kate, parla Re Carlo: preoccupazione in famiglia reale

Mentre re Carlo continua a sottoporsi alle cure per il cancro che gli è stato diagnosticato il mese, la famiglia reale sta attraversando un periodo difficile anche per quanto sta vivendo Kate Middleton.

La moglie del principe William si è sottoposta a un intervento all’addome – non è mai stato specificato di cosa si trattasse – e non potrà presenziare ad alcun evento, almeno fino a Pasqua. Le preoccupazioni per la famiglia reale però non sono finite.

Preoccupazione nella famiglia reale

Non è iniziato nel migliore dei modi questo 2024 per la famiglia reale. Dopo l’operazione all’addome di Kate Middleton – per un non ben specificato problema di salute – è arrivata un’altra pesante tegola per la famiglia reale. Re Carlo ha infatti rivelato di avere un tumore, per il quale ha già iniziato un percorso di cure. Il momento non è quindi dei più rosei per i reali britannici. In particolare c’è grande apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton, soprattutto per la lunga pausa che si è presa. La principessa non potrà presenziare ad alcun evento, almeno fino a Pasqua. Qualche giorno fa, l’erede al trono, il principe William ha annullato un appuntamento molto importante e quindi i sudditi hanno pensato che la cancellazione fosse legata al problema di salute della moglie.

Apprensione per Kate Middleton

C’è però un’importante novità a riguardo. Lo scorso martedì si è tenuta a Windsor una cerimonia di commemorazione per il re Costantino, ultimo re di Grecia, venuto a mancare all’età di 82 anni, nel gennaio dello scorso anno. Re Costantino era molto amico di Re Carlo. Nonostante questo rapporto molto intimo tra i due, l’erede di Elisabetta non ha partecipato alla funzione religiosa perché sta seguendo delle cure molto rigide per il cancro che lo ha colpito. William neppure ha partecipato alla commemorazione, nonostante Costantino fosse il suo padrino. Durante la commemorazione, l’erede al trono d’Inghilterra avrebbe dovuto leggere la funzione, ma per motivi personali non vi ha partecipato. In merito alla duplice assenza, da palazzo reale non sono arrivate spiegazioni.

Proprio quando si è tenuta la commemorazione, è stata annunciata la morte di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor. L’ex fidanzato di Pippa Middleton è stato trovato senza vita nella sua villa nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Kingston aveva 45 anni. L’assenza di William alla cerimonia non è però legato al grave lutto che ha colpito la famiglia Kingston-Windsor, ma si ipotizza che le condizioni di Kate possano essere peggiorate. Di certo l’assenza non è legata ai problemi di salute di re Carlo, visto che Camilla era presente alla cerimonia.

La principessa Kate non appare in pubblico dallo scorso Natale. Al contrario del giglio di Elisabetta, che sporadicamente è riapparso in pubblico, la moglie del principe William è completamente scomparsa.