Casa sporca e ospiti all’improvviso: il metodo dei 5 minuti per riordinare

Casa sporchissima: arrivano ospiti all’improvviso e non sapete come fare? Ecco il metodo dei 5 minuti che sarà utile per riordinare il tutto. Un metodo di cui non potrete più fare a meno.

Quando si attendono degli ospiti imprevisti e ci si ritrova con la casa completamente in disordine, ci sono degli ottimi mezzi per poterla riordinare grazie a poche semplici azioni. Può capitare di ricevere una telefonata inaspettata, che preannuncia l’arrivo improvviso di ospiti a casa vostra, quando si ha la casa totalmente in disordine. Cosa fare in questi casi? Proviamo a trovare la risposta qui di seguito.

Casa sporchissima: niente paura per l’arrivo improvviso di ospiti

Nessuno ha la capacità di poter mantenere sempre la propria dimora perfettamente ordinata e pulita.

Questo per via dei numerosi impegni che occupano quotidianamente le nostre giornate fuori casa. Pertanto rientra nella normalità il fatto di ritrovarsi in alcuni momenti con la casa piuttosto disordinata e non sufficientemente pulita.

Talvolta, poi, è sempre preferibile trascorrere il proprio tempo libero in compagnia della propria famiglia degli amici, oltre a dedicarsi alle passioni che ognuno ha in base alle sue preferenze, anziché stare a pensare a sistemare la propria abitazione.

In una di queste occasioni, però, potrebbe verificarsi l’arrivo imprevisto di ospiti a casa vostra. Parenti oppure conoscenti che potrebbero telefonarvi per dirvi che stanno per passare a trovarvi, con un preannuncio assolutamente minimo che potrebbe mettervi in difficoltà. Ciò appunto per via della casa che non è pulita e in ordine.

Se quindi desiderate accogliere questi vostri ospiti in una casa del tutto accogliente, ordinata e pulita, vi basterà attenervi alle indicazioni riportate qui di seguito.

Casa sporchissima, i validi suggerimenti da mettere in pratica per riordinare la casa

Come detto poco fa spesso si può avere l’urgenza di pulire la propria casa e in poco tempo anche. Come fare, soprattutto se stanno arrivando degli ospiti?

Qui troverete spiegati dei trucchi molto utili ed efficienti, per riuscire a sistemare la vostra abitazione nel modo più giusto e veloce possibile. Così da riuscire a ricevere i vostri ospiti, seppure inattesi, in un appartamento ben ordinato e pulito.

Il primo passo da fare è sicuramente quello di mostrare molta attenzione, nell’individuazione delle camere che bisogna provvedere a pulire.

Pertanto si deve scegliere dove si accoglieranno gli ospiti, se ad esempio nel salotto o in cucina.

Quindi basandovi sulla vostra scelta, inizierete a dedicarvi alla pulizia della camera scelta per quando giungeranno i vostri ospiti.

Certamente non riuscirete in così poco tempo a effettuare una pulizia estremamente approfondita. Ecco perché potreste aver necessità di buste della spesa oppure di scatole, in modo tale da utilizzarle per riporvi quegli oggetti che non riuscirete a riordinare. Così potrete poi pensare di farlo con calma in un secondo momento.

Il lavandino della vostra cucina è pieno di stoviglie sporche? Inseritele prontamente all’interno della lavastoviglie o, alternativamente, procedete col lavaggio a mano dei piatti e del piano di cottura, cercando di velocizzare tale procedimento.

Dopodiché si dovrà passare con rapidità una pezza sulle piastrelle, per l’eliminazione di probabili macchie presenti su di esse.

Altri consigli utili per pulire velocemente casa

Togliere rapidamente la polvere sui mobili e sistemare bene i cuscini sul divano, se avete scelto di far entrare i vostri ospiti nel salotto.

Successivamente potrete passare l’aspirapolvere e lavare la pavimentazione della stanza. Se volete avere un risultato ancora più soddisfacente, allora potreste servirvi di uno spruzzino con all’interno dell’ammorbidente miscelato con l’acqua.

Dopo aver mescolato tale composto, potrete andare a spruzzarlo sulle tende, sui divani e sui tappeti, in modo tale da rendere l’ambiente e l’arredamento deliziosamente profumato.

Una volta fatto ciò, a questo punto dovrete passare alla pulizia del bagno. La prima cosa da fare è indubbiamente quella di togliere asciugamani e accappatoi sporchi o bagnati. Successivamente si procederà con la pulizia dei sanitari, del vetro della doccia e dello specchio. Dopodiché passerete l’aspirapolvere e laverete a terra.

Prima di uscire, lasciare diversi rotoli di carta igienica di ricambio e porre tappeti e asciugamani puliti.

Per aggiungere un tocco in più che sicuramente colpirà piacevolmente i vostri ospiti, potreste accendere una candela profumata, lasciandola nella stanza da bagno.

Gli ultimi preparativi prima dell’arrivo degli ospiti

Gli ultimi passaggi da fare prima dell’arrivo degli ospiti sono quelli attinenti il corridoio. Come pure quei punti di passaggio della casa che saranno attraversati dagli ospiti, durante i loro spostamenti in casa.

Quindi si dovrà cominciare sistemando ed eseguendo la pulizia rapida dell’ingresso. Dunque si dovranno togliere i cappotti presenti all’ingresso, come anche le borse lasciate all’entrata. Tutte cose che si potranno riporre in camera da letto o appoggiate sul letto. In questo modo consentirete agli ospiti di poter appoggiare i loro soprabiti e le loro borse all’ingresso di casa.

Inoltre è importante togliere le calzature e gli indumenti sparsi per tutta la casa.

Seguendo tutte le dritte indicate precedentemente, avrete la possibilità di poter ricevere tranquillamente anche quegli ospiti arrivati all’improvviso. Mostrando così una casa decisamente in ordine e piacevolmente pulita.

Una volta andati via gli ospiti, ricordatevi di rimettere a posto tutto ciò che avete spostato rapidamente mentre mettevate in ordine la vostra casa, prima che arrivassero gli ospiti.

Insomma come si può evincere da quello che è stato detto poco fa, attraverso il metodo dei 5 minuti potrete davvero affrontare la problematica presentata in poco tempo.

Un metodo che prevede l’individuazione della stanza da pulire, la pulizia effettiva, l’aspirapolvere, la pulizia del bagno e del corridoio. Grazie a questi passaggi potrete riordinare la vostra casa, affinchè possiate essere super pronti per ospitare gli ospiti in arrivo.

Ospiti che non potranno fare altro che apprezzare la vostra casa e la sua pulizia. Metterete in pratica questi consigli al fine di passare da una casa sporchissima a una dimora splendida?