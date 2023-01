Anche per il 2023 gli italiani potranno utilizzare la carta acquisti, ossia quel contributo di 40 euro al mese che può essere sfruttato per pagare le bollette o per coprire le spese sanitarie.

Per ottenerlo però sarà necessario avere alcuni requisiti che dovranno essere rispettati a partire da quelli anagrafici fino al valore Isee. Ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere.

La carta acquisti utilizzabili anche nel 2023

Anche per questo 2023, gli italiani potranno utilizzare la carta acquisti.

Stiamo parlandi di quel beneficio da utilizzare per spesa alimentari, sanitarie e per di pagamento di bollette sia di gas che di energia elettrica.

Un aiuto indirizzato soltanto ad una particolare categoria di italiani che hanno un preciso limite di età.

La carta acquisti non è altro che un aiuto di 40 euro al mese che verrà però caricato ogni 60 giorni.

A partire dal primo gennaio sono stati inseriti, sul sito del Ministero dell’Economia e della finanza, i moduli per procedere alla richiesta.

Ma quali sono i requisiti che devono essere rispettati?

I requisiti anagrafici e ISEE

Coloro che hanno intenzione di richiedere la carta acquisti dovranno rispettare alcuni requisiti.

Partiamo da quelli anagrafici. La carta acquisti è indirizzata a coloro che hanno più di 65 o che ancora non ne hanno compiuti 3.

Ovviamente, nel secondo caso, la carta verrà intestata ad uno dei genitori.

Il secondo requisito è l’ISEE. Infatti, ogni anno il MEF ha il compito di aggiornare l’indicatore ISEE che ha il compito di regolare l’accesso a questo contributo.

Nel 2023, dopo aver analizzato il tasso inflazione Istat, il limite che non deve essere superato è di 7.640, 18 euro per coloro che non hanno ancora compiuto 3 anni e per i cittadini italiani che hanno un’età da 65 a 70 anni.

Per i cittadini che invece appartengono a quella fascia di età superiore a 70 anni, la cifra che non deve essere superata è sempre la stessa anche se l’importo complessivo dei redditi è stabilito a 10.186,91 euro.

Secondo la legge, è molto importante che il beneficiario non abbia intestato più di un’utenza sia elettrica che di gas e che non possieda più di un autoveicolo.

Inoltre non devono essere proprietari di più di un immobile ad uso abitativo in cui è presente una quota uguale o più alta del 25%.

In che modo richiede la carta acquisti

Per poter fare la richiesta della carta acquisti, sarà necessario utilizzare il modulo messo a disposizione che potrà essere scaricato direttamente dal sito del Ministero dell’Economia e della finanza.

In alternativa può si può richiedere una copia cartacea presso qualsiasi ufficio postale.

Dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte, sarà necessario presentare tale richiesta alle Poste.

Chi desidera avere tutte le informazioni su come ottenere la carta acquisti, potrà semplicemente recarsi prezzo gli uffici del Mef, del Ministero del Lavoro, dell’INPS e delle politiche sociali.

Coloro che hanno già utilizzato questo contributo degli anni passati non saranno costretti a presentare una nuova richiesta.

Dopo aver effettuato tutti i controlli sui vari requisiti, sarà rilasciata una copia della domanda.

Nel caso in cui quest’ultima verrà accettata, all’indirizzo del richiedente, verrà inviata una comunicazione in cui ci sarà un invito per il ritiro della carta acquisti elettronica presso l’ufficio postale.

Ogni carta sarà già disponibile e verrà data insieme ad un codice PIN.

Per procedere al ritiro sarà necessario avere con sé la comunicazione originale insieme ad un documento di riconoscimento valido.

Con la carta acquisti sarà possibile fare compere nei negozi e nei supermercati insieme a farmacie e parafarmacie convenzionate.