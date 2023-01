Bici, scatta l’obbligo per tutti: -6 punti dalla patente se lo fai mentre pedali

Per chi guida la bici c’è un obbligo che bisogna rispettare e che potrebbe far perdere 6 punti dalla patente di guida se infranto. Ecco di quale si tratta.

Sulle strade delle nostre città ci ritroviamo spesso imbottigliati nel traffico e assistiamo a momenti non del tutto regolari dove un conducente infrange delle regole per arrivare il prima possibile verso la propria meta.

Questo non fa altro che provocare incidenti, in quanto c’è una possibilità che un altro veicolo possa arrivare dalla parte opposta o che un pedone attraversi la strada pensando di essere al sicuro.

Bici: ecco la regola che potrebbe farci avere una multa e una decurtazione dei punti sulla patente

Così nascono i sinistri stradali e per far si che questo non accada e che ci sia sicurezza per tutti i cittadini sono state formulate delle norme che sono racchiuse all’interno del Codice della Strada.

Molte di queste, la maggior parte, prevedono una sanzione con un’ammenda da pagare quando si è colti in flagrante durante l’infrazione mentre altre prevedono anche decurtazione dei punti della patente con ritiro nei casi più gravi.

Quando invece c’è di mezzo una grave lesione o un decesso, il conducente responsabile di ciò rischia di essere sottoposto ad un processo legale e di avere una reclusione per via di quello che è accaduto.

Tutti quanti noi, pensiamo che queste infrazioni riguardano coloro che guidano i mezzi a motore ma in realtà non è così, perché anche i pedoni e chi guida biciclette devono rispettare alcune regole.

In molte città, infatti, sono stati installati semafori che riguardano anche la circolazione delle biciclette e che come per le auto e per i pedoni, segnala loro in base alle spie luminose di colore diverso, quando possono circolare e quando no.

L’episodio in Veneto

Proprio per via dell’attraversamento con la bici, durante la segnaletica rossa, si è verificato un episodio molto particolare in Veneto, a Camponogara, in provincia di Venezia dove un ciclista si è ritrovato con una multa e una decurtazione dei punti della patente.

Gli agenti, hanno fermato il ciclista che stava attraversando la strada con il semaforo arancione che subito dopo è diventato rosso e si è ritrovato alle spalle una pattuglia di carabinieri.

Questi, lo hanno subito bloccato e gli hanno fatto presente di aver infranto la segnaletica multandolo con una sanzione di 78,00 € nonostante l’uomo abbia fatto presente più volte di aver intrapreso il percorso con il giallo e non con il rosso

A nulla sono servite le parole dell’uomo che si è rivolto al Prefetto che invece di assecondarlo gli ha aumentato il costo della multa a 336,20 euro e per questo l’uomo ha deciso di rivolgersi al Giudice di Pace.

Inoltre, gli agenti, hanno fatto presente al ciclista di aver decurtato sei punti dalla sua patente con sospensione della stessa qualora ci fosse stata una reiterazione nel corso dei due anni successivi all’episodio.

L’uomo, si è sentito trattato come un fuorilegge e questo episodio è stato molto discusso per via delle sanzioni pesanti che si sono effettuate. Pertanto è sempre meglio rispettare la segnaletica, sia che siamo conducenti di auto, che di bici o anche se siamo dei semplici pedoni.