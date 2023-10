Carolina Marconi svela l’esito dei nuovi controlli

L’ex concorrente del Grande Fratello sta combattendo una lunga battaglia contro il tumore al seno. Da giorni era in attesa dell’esito di un nuovo controllo per una macchiolina al fegato, che si è rivelata benigna.

È stata proprio l’ex gieffina a condividere con i suoi follower la notizia, a corredo di una foto che la ritrae piangere per la felicità.

Carolina Marconi pubblica l’esito dei nuovi controlli

Giorni di attese, speranze e paure che si sono conclusi con una più che lieta notizia per Carolina Marconi, l’ex concorrente del Grande Fratello che da due anni combatte contro un tumore al seno. Nelle scorse settimane aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo esame perché le era stata trovata una macchiolina al fegato. Questa mattina l’ex gieffina ha condiviso con i suoi follower i risultati: si tratta di un’angioma benigno e quindi nulla di preoccupante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

“Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma nn riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro: Sto bene!” ha scritto in un lungo post su Instagram, per raccontare la felicità dell’istante in cui il fidanzato Alessandro le ha rivelato l’esito della risonanza.

Il 20 settembre scorso aveva raccontato che i medici le avevano trovato una macchiolina al fegato e che bisognava effettuare una risonanza per accertarne la natura e capire se si trattasse di una recidiva del tumore. Fortunatamente, quella macchia si è rivelata essere un’angioma benigno. Due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al seno, per il quale Carolina Marconi si è sottoposta a un intervento e a diversi cicli di chemioterapia. Fortunatamente la malattia sembra essere stata debellata.