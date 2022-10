Caricabatterie unico, obbligatorio dal 2024 per tutelare i consumatori

“Un grande giorno per i consumatori in Europa”: l’Unione Europea vota per il caricabatterie unico per smartphone.

Il parlamento europeo ha approvato una nuova legge che richiede che l’USB-C sia lo standard di ricarica unico per tutti i nuovi smartphone, tablet e fotocamere dalla fine del 2024, mediante una mossa che è stata annunciata come un “grande giorno per i consumatori“.

Caricabatterie unico in vigore dal 2024

Il provvedimento, adottato dai legislatori Ue con 602 voti favorevoli e 13 contrari, porterà – almeno in Europa – ad abbandonare l’obsoleta porta Lightning per gli iPhone a favore di quella USB-C già utilizzata da molti dei suoi concorrenti.

Anche i produttori di laptop avranno più tempo, dall’inizio del 2026, per seguire tale cambiamento. Dall’UE fanno sapere che la regola del caricatore unico semplificherà la vita degli europei, ridurrà la montagna di caricabatterie obsoleti, nonché i costi per i consumatori.

Il risparmio stimato ammonterebbe, almeno, a 200 milioni di euro all’anno e porrà fine a più di mille tonnellate di rifiuti elettronici europei ogni anno, secondo quanto ha dichiarato il Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager. Tale mossa, con molta probabilità, sarà seguita dagli altri paesi del mondo.

Un grande giorno per i consumatori

I 27 paesi dell’Unione Europea ospitano 450 milioni di persone che sono tra i consumatori più ricchi del mondo. “Oggi è un grande giorno per i consumatori, un grande giorno per il nostro ambiente“, ha affermato l’eurodeputato maltese Alex Agius Saliba, referente del Parlamento europeo sulla questione.

“Dopo più di un decennio, il caricabatterie unico per più dispositivi elettronici diventerà finalmente una realtà per l’Europa e speriamo di poter ispirare anche il resto del mondo“, ha affermato.

Apple, il secondo venditore di smartphone al mondo dopo Samsung, utilizza già porte di ricarica USB-C sui suoi iPad e laptop.

Tuttavia, alcuni utenti dei suoi ultimi modelli di iPhone di punta, che possono acquisire foto e video ad altissima risoluzione in enormi file di dati, si lamentano del fatto che il cavo Lightning trasferisce i dati più lentamente rispetto all’USB-C.

Quali dispositivi avranno l’USB-C

La legge dell’UE si applicherà tra due anni a tutti i telefoni cellulari palmari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari, altoparlanti portatili, console per videogiochi portatili, e-reader, auricolari, tastiere, mouse e sistemi di navigazione portatili.

Le persone che acquisteranno un dispositivo potranno scegliere di acquistarne uno con o senza un caricabatterie USB-C, qualora ne abbiano già uno in casa.

I produttori di articoli elettronici di consumo in Europa hanno concordato un’unica norma di tariffazione – tra dozzine presenti sul mercato – un decennio fa, in base a un accordo volontario con la Commissione europea.

Apple ha rifiutato di rispettarlo e altri produttori hanno mantenuto i loro cavi alternativi, il che significa che, in giro, ce ne sono ancora sei tipi: USB-A vecchio stile, mini-USB e USB-micro. Ciò crea un guazzabuglio di cavi per i consumatori.

Le porte USB-C possono caricare fino a 100 watt, trasferire dati fino a 40 gigabit al secondo e possono servire per collegarsi a display esterni. Apple offre anche la ricarica wireless per i suoi ultimi iPhone e si ipotizza che potrebbe eliminare completamente le porte di ricarica con cavi nei modelli futuri.