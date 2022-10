Emancipation: in uscita il nuovo film con Will Smith | La data ufficiale

Esistono foto del vero schiavo, Gordon che è stato immortalato nel 1863 con la schiena distrutta dalle frustate, deturpata e segnata dalle cicatrici.

Questa foto girò il mondo e diventò, anzi Gordon diventò, il simbolo di denuncia per quanto riguarda lo schiavismo che in quegli anni popolava – purtroppo– gli Stati Uniti d’America.

In quasi tutto il mondo, ma soprattutto in America, il razzismo a quei tempi era molto diffuso.

Il film vuole essere una denuncia contro il razzismo e vuole sensibilizzare il pubblico proprio su questo argomento partendo dalla storia e dalle avventure dello schiavo divenuto simbolo.

Il regista ha rilasciato varie interviste e in particolare dichiara che: «Will Smith è un bravissimo ragazzo».

Lo ha conosciuto bene sul set e proprio per il fatto di avere avuto la possibilità di conoscerlo di persona dice dell’attore che è una bravissima persona, un’artista eccezionale e dichiara anche di aver fatto un lavoro fantastico sul set di Emancipation.

Il regista conosce anche Chris Rock e per questo spera che i due possano andare oltre i recenti fatti della notte degli Oscar.

Si dice che negli uffici Apple non si riusciva ad arrivare ad un accordo per quanto riguarda l’approvazione del film e non tutti erano convinti sulla sua partecipazione alla corsa per i vari eventuali premi.

Fecero così molti test screening che riuscirono a suscitare una “reazione straordinariamente positiva” anche a chi non credeva nelle potenzialità della nuova uscita che finì quindi per essere approvata da tutti.

Quello di Will Smith in diretta agli Oscar 2022 è stato un gesto inaspettato e molto chiacchierato che è costato all’attore molto caro;

O almeno questo è quello che credevamo, perché Smith torna prima del previsto e a sorpresa con un attesissimo film del quale qualche ora fa è uscito il trailer.

Disponibile nelle grandi sale dal 2 dicembre 2022 e appena una settimana dopo su Apple TV+, Emancipation è il trampolino di ‘rilancio’ per Will Smith.

Dopo l’episodio che abbiamo già citato più di una volta, che ha fatto quasi rischiare la carriera dell’attore.

Anche l’Academy lo ‘condanna’ impedendogli di partecipare per 10 anni consecutivi alla cerimonia della notte degli Oscar.

Sembrava quasi certo ma a smentire in qualche modo la notizia è Apple che ufficializza la notizia dell’uscita del film con Smith protagonista:

potrà -volendo- concorrere per l’Academy Award durante la prossima stagione.