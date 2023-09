By

Sarebbero almeno un centinaio i migranti che sono riusciti a lasciare la struttura, nella quale si appoggiano in vista del successivo trasferimento all’hotspot di Lampedusa.

Al momento a Porto Empedocle si trovano circa mille migranti, che continuamente tentano di allontanarsi.

Caos a Porto Empedocle, migranti in fuga

Disordini e caos questa mattina a Porto Empedocle, Agrigento, nella struttura di prima accoglienza, in cui arrivano in migranti in vista del trasferimento nell’hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Almeno un centinaio sono riusciti a lasciare il centro di Porto Empedocle.

Nella struttura, presidiata dalle forze dell’ordine, c’è preoccupazione per i trasferimenti che vanno avanti con non poche difficoltà, visto che sono ormai poche le linee di mezzi privati che si mettono a disposizione per i viaggi verso il nord Italia.

Intanto, stando a quanto riferisce l’Ansa, al momento non sono previsti trasferimenti di persone da Lampedusa, dove restano 1.104 migranti. Uno stop momentaneo dovuto anche al sovraffollamento registrato a Porto Empedocle.