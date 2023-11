Trovato il corpo di Giulia Cecchettin nel lago di Barcis, nessuna traccia di Filippo

Il corpo della 22enne è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco di Pordenone. Di Filippo Turetta, invece, ancora nessuna traccia.

L’auto del 22enne è stata rintracciata in un parcheggio poco distante dal lago.

Trovato il corpo di Giulia Cecchettin

È di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato scorso da Vigonovo, il corpo ritrovato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Nella zona è stata ritrovata anche l’auto di Filippo Turetta, mentre del 22enne di Torreglia non ci sono tracce. Il corpo di Giulia era in un canalone del lago, che si trova proprio sulla direzione seguita dall’auto del suo ex fidanzato, la Fiat Grande Punto Nera che mercoledì scorso era stata intercettata in direzione Austria. Giulia Cecchettin aveva addosso ancora i vestiti con cui era uscita di casa il giorno della scomparsa.

Intanto, nelle prossime ore dovrebbero arrivare i risultati degli esami sulle macchie di sangue trovate su un marciapiede, nella zona industriale a Fossò (Venezia), dove la 22enne è stata aggredita dal suo ex fidanzato, come confermato anche in un video che ha ripreso alcuni frame dell’aggressione. Nelle immagini si vede Filippo colpire Giulia, la ragazza che tenta di fuggire, lui che la rincorre e la colpisce nuovamente. Dopodiché la carica in macchina. Da lì in poi è un fitto intricarsi di spostamenti dell’auto di proprietà del 22enne.

Sul corpo recuperato nel lago di Barcis verranno effettuati i prelievi di tessuto e di sangue per confrontare il Dna con quello dei familiari di Giulia, ma gli inquirenti non hanno dubbi sul fatto che si tratti proprio della giovane studentessa.

La posizione di Filippo Turetta, finora indagato per tentato omicidio, a questo punto si aggrava, visti gli ultimi risvolti della vicenda. Le ricerche del giovane si stanno concentrando in Austria, e per lui è stato emesso un mandato di cattura internazionale.

Intanto, il papà di Giulia, Gino Cecchettin, si sta recando sul luogo del ritrovamento del corpo di sua figlia, mentre la sorella di Giulia, Elena, che in questi giorni ha lanciato diversi appelli affinché Filippo riportasse a casa Giulia, ha pubblicato una foto in bianco e nero di loro due insieme e la didascalia: “Rest In Power. I love you“.