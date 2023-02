Bullizzato a scuola, 14enne tenta il suicidio e ingerisce 30 pasticche

L’episodio si è registrato in una scuola veneta il 24 gennaio scorso, giorno dal quale l’adolescente è ricoverato in un ospedale di Mestre.

La sua denuncia ha fatto scattare l’inchiesta del dirigente scolastico del convitto, in cui l’adolescente vive e studia.

Bullizzato a scuola, 14enne tenta il suicidio

Ha tentato il suicidio ingerendo 30 pasticche. A seguito di questo episodio, un ragazzo di 14 anni che frequenta la classe prima di un istituto scolastico veneto è stato ricoverato all’ospedale di Mestre. La drammatica vicenda si è registrata il 24 gennaio scorso, come riferisce Il Corriere del Veneto, nel convitto frequentato dal 14enne e da altri suoi colleghi che abitano fuorisede.

Al momento l’adolescente è fuori pericolo, ma l’istituto scolastico ha preso provvedimenti, dopo aver ascoltato il ragazzo. Il giovane studente ha riferito che a scuola e nel convitto veniva quotidianamente bullizzato, con prese in giro e isolamenti. Dopo la sua denuncia alle autorità scolastiche, era stato quindi spostato in un’altra stanza, per stare lontano dai ragazzini che lo prendevano in giro. Probabilmente questo non è bastato a far desistere i suoi persecutori.

Prima del tentativo di suicidio del ragazzo, 4 alunni appartenenti allo stesso istituto scolastico erano stati sospesi per oltre una settimana.

Un prof chiuso in aula dai suoi allievi

Alcuni giorni fa, infatti, nella stessa scuola, un professore era stato chiuso a chiave in classe da alcuni suoi studenti e da questo episodio sono partite delle note collettive.

“penso che il disagio dello studente che ha assunto le pastiglie arrivi da lontano, ben prima di iniziare la nostra scuola. Ma, abbiamo molte difficoltà con i ragazzi che frequentano le prime: non sanno che a scuola si sta seduti e calmi, pare che non gli sia stato mai insegnato come ci si comporta in classe, alcuni hanno avuto punizioni importanti, abbiamo allertato anche i nostri psicologi”

ha spiegato il dirigente scolastico al Corriere del Veneto.

L’allarme bullismo nelle scuole

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso i dati di un’indagine sul bullismo nelle scuole e questo è ciò che è stato rilevato: