Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivate altre 118 persone

Tra i migranti intercettati questa notte dalla Guardia costiera anche 12 donne e 2 minori. I naufraghi sono stati portati all’hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 370 persone.

Gli arrivi della notte scorsa si aggiungono ai 170 migranti tratti in salvo nella serata di lunedì e ai 100 già presenti nell’hotspot di Contrada Imbriacola. Dopo averli fatti sbarcare al molo Favarolo, gli uomini della guardia di Finanza ne hanno disposto il trasferimento nel centro di accoglienza, dove, al momento, sono presenti circa 370 migranti.

Intanto, nella serata di ieri, su disposizione della Prefettura, 73 persone hanno lasciato il centro d’accoglienza e sono stati imbarcati su un traghetto di linea.

Nuovi sbarchi di migranti nella notte a Lampedusa. Nelle scorse ore, infatti, tre imbarcazioni sono state intercettate al largo dell’isola delle Pelagie dalla Guardia Costiera e dagli uomini della Capitaneria di porto. Sui primi due barchini viaggiavano 71 migranti (38 sul primo e 43 sul secondo). Tra loro anche 2 minori e 12 donne.

Un terzo barchino è stato intercettato a un miglio dalle coste di Lampedusa. A bordo di questa terza imbarcazione viaggiavano 37 persone, tra cui 7 donne. Il barchino è stato posto sotto sequestro.

Questa mattina inoltre il centralino di soccorso Alarm Phone ha segnalato la presenza di un’imbarcazione, con a bordo 33 persone, al largo delle coste di Sfax, in Tunisia.

🆘 ~33 people in distress near #Sfax

In the night we alerted authorities to a boat with ~33 people on board only 4 miles off the coast. 4 h ago, the people told us they were drifting but the #Tunisian coastguard says they couldn’t find the boat. We urge them to keep on searching! pic.twitter.com/X5VPfmsECx

— Alarm Phone (@alarm_phone) February 15, 2023