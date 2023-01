Bucce d’arancia, non buttarle ma cospargile di zucchero: il motivo è interessante

Le bucce d’arancia non vanno mai buttate ma se cosparse di zucchero possono dare vita a qualcosa di molto interessante.

Sulle tavole di tutti quanti noi, in ogni stagione, è presente tra la frutta più consumata, l’arancia assieme a tante altre che non hanno una stagione predefinita, come le pere, le mele e le banane.

Ma in particolar modo, l’arancia è un must sia per il periodo invernale che per quello estivo in quanto la si può trovare in ogni periodo dell’anno in commercio in varie tipologie a seconda del luogo e dell’uso che si vuole fare.

Bucce d’arancia: ecco perché vanno cosparse di zucchero

In estate, è utilissima per dar vita ad una spremuta o ad una bevanda che si può consumare con del ghiaccio al fine di rinfrescarci dalle giornate afose e dare un sollievo dalle alte temperature.

Inoltre, la spremuta è anche utile contro i malanni, in quanto per via del fatto di essere ricca di Vitamina C, rafforza le nostre difese immunitarie e ci darà quella carica di energia di cui abbiamo bisogno.

In inverno, invece, con le arance si possono fare tantissime cose, a partire dai dolci natalizi che possiamo aromatizzare con un po’ di succo d’arancia o con la sua buccia grattugiata o ancora per preparare dei piatti saporiti.

In alcune regioni, specialmente in Puglia, l’arancia è un ingrediente fondamentale per il giorno di Pasqua, in quanto viene inserita nel tradizionale benedetto, che vede assieme a questo agrume nel piatto anche uova sode, salame, carciofi e ricotta fritta e tante altre pietanze accompagnate rigorosamente da un po’ di ginger.

Ma anche le bucce di queste arance vengono utilizzate per viari motivi, se a Natale le usiamo per decorare il nostro albero o per profumare la nostra casa utilizzandole nel deumidificatore o mettendole ad esiccare sulla stufa, possiamo anche cospargerle di zucchero.

La ricetta

Secondo una ricetta, infatti, le bucce d’arancia se tagliate e messe in una casseruola, possono essere ricoperte di zucchero e lasciarle marinare per un’ora. Passato questo tempo, si va ad aggiungere un po’ di polpa di arance e far bollire il tutto su un fornello.

Aggiungendo un po’ di farina e del succo di limone (con un po’ di scorza di questo agrume), aspettiamo che si formi un impasto simile alla marmellata dove le nostre bucce d’arancia saranno perfettamente caramellate.

Finita l’operazione, possiamo mettere le nostre bucce all’interno di alcuni vasetti o all’interno di un recipiente e conservarle e gustarle nel momento che preferiamo o utilizzarle per i nostri dolci.

In questo moto avremo qualcosa di sfizioso da poter addentare e naturale. Inoltre la buccia d’arancia è ricca di olii essenziali e di proprietà benefiche per il nostro corpo e quindi può essere un toccasana.

Quindi, prima di buttare via la buccia di questo agrume, pensiamoci due volte e magari utilizziamo al meglio tutto quello che l’arancia può darci utilizzando anche la sua buccia ed estraendo da essa il meglio possibile con l’aggiunta di qualche ingrediente.