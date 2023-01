Addio banconote, ecco quale sparirà molto presto dalle nostre tasche

Un addio definitivo alle banconote? Non tutte, ma alcune spariranno dal radar molto presto e non verranno sostituite.

Le banconote rappresentano da sempre un valore aggiunto per fare acquisti, anche se in questo mondo moderno e tecnologico pian piano questa metodologia di pagamento sta sparendo nel nulla. Si prediligono le carte o le transazioni online, non solo per sconfiggere vari tipologie di frodi ma anche per alleggerire il portafoglio. Nel frattempo è il momento di dire addio ad una banconota in particolare che verrà eliminata dalla circolazione e non più stampata. Quale non sarà più nel portafoglio?

Banconote o carta per i pagamenti?

Le banconote rappresentano la storia insieme al presente e il futuro. Una carta di valore, insieme alle monete, capace di far acquistare determinati prodotti e servizi. Ovviamente, tutto nel tempo si è evoluto così come le tipologie di denaro che esistono nel mondo.

In Italia, dopo la Lira si è deciso di adottare la moneta unica europea che accompagna gli acquisti dal 2001. Man mano che si va avanti, lo Stato ha deciso di lottare concretamente contro il riciclaggio di denaro e le truffe, invitando tutti ai pagamenti con carta oppure tramite i sistemi informatici.

Da una parte, i contanti in tasca spariscono man mano e ne vengono stampati sempre meno e dall’altra si ha una traccia di tutti quelli che sono i movimenti che vengono effettuati giorno dopo giorno.

L’obiettivo non è certamente far sparire del tutto le banconote ma comunque usare dei sistemi informatici, come il pos oramai obbligatorio in ogni tipo di esercizio.

A questo si aggiunge un altro tipo di discorso, infatti c’è una banconota che sta per sparire definitivamente dalla circolazione.

Quali sono le banconote che spariscono dalla circolazione?

Le banconote che sono in circolazione fanno parte della forma di valuta che vige in un determinato Paese. Come anticipato, questa è una forma di pagamento usata da secoli, infatti le prime carte monete per gli acquisti sono state inventate in Cina più di 1000 anni ad oggi.

La rivoluzione industriale ha poi concretizzato l’uso di queste monete e poi man mano si sono evolute nel tempo. Oggi è la normalità avere delle banconote in tasca, oltre che le carte e altre tipologie di pagamento digitali.

L’Euro è una valuta giovanissima, tuttavia ci sono delle banconote che possono sparire dalla circolazione e non essere più stampate. Questa valuta europea unica per tutti i Paesi è stata emessa e stampata con regolarità dal 2001/2002 ed è ovviamente la più diffusa al momento. Abbiamo notato nel tempo un cambiamento nelle dimensioni, sistemi di sicurezza e colori di ogni genere con tagli ed esemplari differenti.

Con la stampa della seconda serie, la banconota da 500 euro è man mano sparita nel nulla e non si procederà più alla sua stampa. Il motivo? È poco diffusa e non soggetta alla falsificazione, ma comunque spesso e volentieri legata a traffici non legali con spostamento di denaro contante passando inosservato.

La BCE dal prossimo anno inizierà la stampa della seconda serie degli Euro in banconota, escludendo del tutto il taglio da 500 e anche quello da 200 euro. Quest’ultima è destinata a scomparire dalla produzione, ma sarà ancora in circolazione per qualche tempo sino alla dismissione totale.