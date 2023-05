“Furiosa con Kate Middleton” la regina Camilla su tutte le furie: cosa ha fatto

La principessa del Galles è sempre stata la preferita della Regina Elisabetta, ma la situazione oggi è molto diversa, infatti, la regina Camilla sarebbe furiosa con Kate Middleton. Purtroppo, tra le due non corre buon sangue, la colpa sarebbe proprio della moglie di William: scopriamo cosa è accaduto.

Secondo le ultime indiscrezioni, tra le due donne più discusse del reame non c’è affatto un bel rapporto. Il motivo? Sarebbe tutta colpa di Kate Middleton. Un suo gesto avrebbe fatto andare su tutte le furie Camilla Parker. Ma cosa ha combinato la principessa del Galles? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato un torto del genere. Sicuramente non è passato inosservato: scopriamo cosa ha fatto.

Di certo a Buckingham Palace le tensioni non mancano. Al centro dei riflettori ci sono sempre stati i litigi tra i duchi di Sussex e l’intera famiglia reale inglese. Invece, ora a rubare la scena sono proprio Kate Middleton e la Regina Camilla. Tra le due non corre affatto buon sangue.

Eppure, qualche mese fa, il Principe Harry ha rilasciato delle lunghe interviste dove ha parlato anche della moglie di suo padre. Le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate, dato che ha rivelato che non è sempre andato d’accordo con Camilla Parker.

Ma ora, al centro dell’attenzione c’è Kate Middleton. La principessa del Galles, avrebbe fatto infuriare la Regina. Il motivo? É accaduto proprio durante l’incoronazione di Re Carlo. Il gesto della moglie del principe William ha lasciato tutti sconvolti: scopriamo cosa è accaduto, da non credere.

Il noto esperto reale Tom Bower, nel programma tv GBNews ha confessato che la Regina Camilla sarebbe furiosa con Kate Middleton. Il motivo? La principessa del Galles non si è inginocchiata davanti al suo cospetto nel bel mezzo dell’incoronazione a Westminster Abbey.

Un gesto che avrebbe fatto perdere le staffe alla sovrana, infatti, non è affatto passato inosservato. Dobbiamo dire che Kate Middleton è sempre stata impeccabile in tutti questi anni e per quale motivo le avrebbe fatto un torto simile? Si vocifera che Camilla le avrebbe concesso di invitare solamente quattro membri della sua famiglia all’incoronazione.

Alla principessa del Galles, non le è proprio andata giù questa costrizione. A Buckingham Palace c’è molta tensione, infatti, fonti vicine alla famiglia reale, confermano che la Middleton sarebbe molto più amata della Parker.

Ma in fondo, non sappiamo se sia la verità. Però, tutti i nodi vengono al pettine e probabilmente tra qualche mese potrebbe venire a galla la verità. Non ci rimane che aspettare per scoprire altri aggiornamenti sulla famiglia reale.