Brucia foglie di alloro in casa, il metodo dei nostri antenati: cosa succede se lo fai

Foglie di alloro, provate a bruciarle. Ecco che cosa succede: l’antico metodo dei nostri antenati non fallisce mai. Hai già provato questa tecnica?

Perché bruciare le foglie di alloro in casa? Il risultato ti sorprenderà. Questo metodo era utilizzato dai nostri antenati per una cosa straordinaria. Ecco quale.

Foglie di alloro: perché non dovrebbero mai mancare nella tua casa

Le foglie di alloro non dovrebbero mai mancare nella tua casa. Sai che hanno delle proprietà straordinarie? I nostri antenati le utilizzavano per qualcosa di utilissimo. Di cosa stiamo parlando? Lo scopriamo insieme.

Iniziamo subito con qualche nozione scientifica. Appartenete alla famiglia delle Lauraceae, l’alloro ha un aspetto cespuglioso, con foglie caratteristiche di colore verde scuro o addirittura bluastro. È un albero dioico che presenta cioè fiori sia maschili che femminili. I suoi frutti sono bacche nere resistenti anche alla siccità e al caldo.

Concentriamoci però sulle foglie. Alcuni studi hanno dimostrato che esse sono in grado di stimolare l’appetito, di favorire la digestione e di placare ansia e stress. Sapevi inoltre che sono anche un analgesico e antinfiammatorio naturale?

Insomma le sue proprietà sono straordinarie. Ricche di vitamine e minerali, i suoi benefici sono noti fin dai tempi più antichi. Sai che cosa facevano i nostri antenati con le foglie di alloro? Le bruciavano. Perché? Scopriamolo subito.

Perché bruciare l’alloro: risultato sorprendente

Ti abbiamo elencato poco sopra le straordinarie proprietà dell’alloro. Che cosa succede se proviamo a bruciare le sue foglie? Questa tecnica veniva utilizzata fin dai tempi più remoti, dai nostri antenati, per uno scopo preciso: favorire il benessere di corpo e mente.

In che modo? Te lo diciamo subito. Quando andiamo a bruciare le foglie di alloro, queste rilasciano nell’aria alcune sostanze fotochimiche dagli effetti straordinari. Farlo è davvero un gioco da ragazzi.

Attenzione però a prendere tutte le precauzioni necessarie. Per prima cosa, prendi le tue foglioline e poggiale all’interno di un piatto. Allontana da esso qualsiasi materiale infiammabile.

Procurati un accendino e con esso inizia a dare fuoco alle foglioline. Il fumo che esse rilasciano per combustione ha tre effetti fondamentali: aiuta a ridurre mal di testa ed emicrania, migliora la salute dell’apparato respiratorio e riduce stress e ansia emotive.

Non è sufficiente? Bene, ti farà piacere sapere che bruciare le foglioline di alloro ha anche altre proprietà benefiche: si uccidono germi e batteri e si migliora la salute cerebrale. Le foglie di questa pianta rilasciano un olio essenziale che ha proprietà antiparassitarie, antibiotiche e antisettiche.

Inoltre, esse sono un potente digestivo oltreché un naturale antidolorifico. Gli antichi utilizzavano le foglie di alloro bruciate per godere dei benefici derivanti dai principi attivi di questa pianta che per millenni è stata utilizzata come protettore gastrointestinale o come coadiuvante nei problemi digestivi, per infiammazioni, gonfiori e dolori di stomaco.

L’abbondante presenza di vitamina c stimola poi il sistema immunitario e regola anche la circolazione sanguigna, abbassando il colesterolo cattivo e uccidendo virus e batteri. Le sue proprietà espettoranti sono ottime nel caso di influenza, dato che le sostanze fitochimiche che rilasciano vanno a pulire i polmoni liberando anche le vie respiratorie.

Quindi, se soffri di raffreddore, tosse, febbre o bronchite, bruciare le foglie di questa pianta può aiutarti a sentirti meglio. L’olio essenziale che da esse si ricava poi, è utile per favorire il rilassamento dei muscoli in caso di artrosi ma anche per alleviare emicrania e mal di testa.

In fitoterapia, si parla già da tempo dei benefici che si ottengono bruciando le foglie di alloro, non soltanto per le ragioni che ti abbiamo sopra elencato ma anche per un significato più filosofico: si dice che bruciare le foglie di alloro attiri in casa energie positive allontanando i pensieri cattivi.

Come è possibile che gli effetti benefici derivanti dalle sostanze fitochimiche rilasciate dalle foglie bruciate di alloro siano cosa reale? Per la presenza del Linalolo una sostanza che ritroviamo anche in altre piante come il basilico e la lavanda e che ha effetti sedativi e lenitivi. I nostri antenati utilizzavano queste piante come ansiolitici naturali realizzando anche tisane e bevande. Eri a conoscenza di tutte le proprietà dell’alloro?