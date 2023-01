Beatrice Borromeo scoop, la famiglia si allarga: la foto sembrerebbe confermare

Beatrice Borromeo, scoop clamoroso: la famiglia si allarga. La foto sembra non lasciare più alcun dubbio. Grande felicità alla corte monegasca. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Meravigliose notizie per Beatrice Borromeo e famiglia. Arriva lo scoop che lascia tutti senza parole: lei pronta a diventare mamma? La foto ha fatto il giro del mondo e ha emozionato la Royal Family monegasca.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, storia di un amore da favola

Beatrice Borromeo da tanti anni è al fianco di Pierre Casiraghi, l’ultimo figlio della principessa Carolina di Monaco, sorella di Alberto e cognata di Charlene Wittstock. Sposati dal 2015, entrambi sono genitori di due bambini: Stefano Ercole Carlo Casiraghi che è nato nel 2017 e Francesco Carlo Alberto Casiraghi nato invece l’anno successivo e cioè nel maggio del 2018.

Sebbene negli anni si sia parlato più volte di crisi e tradimenti tra i due coniugi, oggi le cose tra di loro non potrebbero andare meglio. Arriva proprio da non troppo lontano, uno scoop clamoroso che ha lasciato tutti senza parole: la famiglia di Beatrice e Pierre pare finalmente pronta ad allargarsi.

La cicogna sta per arrivare a corte? Carolina di Monaco non potrebbe essere più contenta per l’indiscrezione gioiosa: con ogni probabilità, presto diventerà ancora una volta nonna.

La foto non lascia dubbi: gioia a Monaco

Pronte a suonare le campane a festa a Monaco. Nel famoso Principato presso potrebbe essere annunciata la lieta novella: Beatrice Borromeo è in dolce attesa? Una fotografia non lascia più dubbi.

Lo scatto che ha fatto il giro del mondo fa rimanere di stucco. Sembra che la bella italiana, sposata dal 2015 con l’ultimogenito di Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi, sia pronta a diventare mamma per la terza volta.

Già genitori di Stefano Ercole e Francesco Carlo, due splendidi maschietti, fonti vicine alla famiglia reale dicono che la coppia spera in una femminuccia, una piccola principessa pronta ad allietare le loro vite.

Come mai si sono diffuse le voci di questa presunta gravidanza? Tutto parte da alcune foto. Nei giorni scorsi, la bella giornalista ha preso parte alla sfilata di Dior di cui più volte è stata anche testimonial e Musa ispiratrice.

La Borromeo, per l’occasione, ha indossato un bellissimo abito corto abbinato con il soprabito, tutto rigorosamente in tinta grigia. Ebbene, proprio in questi scatti si nota un pancino pronunciato e lei che con la mano fa un gesto che non lascia dubbi: si accarezza il ventre proprio come se volesse coccolare il frutto dell’amore che custodisce nel suo pancino.

Cicogna bis in arrivo?

Anche seduta, vicino ad altre amiche e colleghe alla sfilata, si può notare una pancia appena pronunciata che su di lei, sempre magra e filiforme, fa nascere sospetti. Per il momento, ancora nessuna conferma da parte della coppia né da parte della diretta interessata.

Tutti si aspettano però che presto il dolce annuncio sarà fatto. Intanto, sempre dal Principato di Monaco giungono altre buone notizie: sembra che pure Charlotte Casiraghi sia in dolce attesa.

La nipote di Alberto II, sposata da diverso tempo con il produttore Dimitri Rassam, pare sia in attesa del suo terzo figlio, il secondo con il marito (Charlotte infatti ha un bimbo, Raphael, nato dalla sua precedente relazione con il marocchino Gad Elmaleh).

Insomma, sembra proprio che la cicogna sia intenzionata a fare visita al Principato di Monaco per ben due volte. I sudditi di monegaschi non vedono l’ora che arrivi la conferma di queste notizie così straordinarie.

Pare dunque finalmente essere ritornato a splendere il sole sul Principato di Monaco che solo fino a qualche settimana fa stava facendo preoccupare tutti. Alberto per esempio, aveva messo in allarme i sudditi per via di alcuni problemi di salute. La preoccupazione però è rientrata e ora tutti sperano presto di poter godere della presenza a corte di due nuovi semi reali.