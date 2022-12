Boxing Day in Premier League, si parte con il Tottenham

Appena otto giorni dopo la finale del mondiale in Qatar la Premier League riparte con il solito appuntamento del Boxing Day; alle 13:30 il Tottenham di Antonio Conte farà visita al Brentford in un match complicato e difficile da pronosticare, lo stesso tecnico salentino infatti non ha nascosto la sua preoccupazione per la partita.



“Non sono molto felice, anche se dovrei essere contento perché ben 12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. I giocatori rimasti qui lavorano da quattro settimane e ora sono in un’ottima condizione fisica e ora di sicuro stanno meglio dei reduci dal Qatar“.

IT’S MATCHDAY 🙌 🆚 Brentford

🏟 Gtech Community Stadium

🏆 Premier League

⏱ 12.30pm

#️⃣ #BRETOT pic.twitter.com/FCj92koYTA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2022

Tottenham ma non solo, ecco la giornata di Premier League

Inizierà il Tottenham alle 13:30 e chiuderà l’Arsenal capolista in una giornata di Premier League che si preannuncia elettrizzante e molto interessante da seguire.

Gli Spurs dovranno fare a meno di Richarlison ma recuperano Kulusevski che ha sfruttato il periodo di sosta per recuperare dall’infortunio, lo svedese farà coppia con Kane e Son, entrambi rientrati dal Qatar.



Conte dovrà rinunciare anche al portiere francese Lloris che tornerà a disposizione nei prossimi giorni dopo aver perso la finale del mondiale con la maglia dei transalpini.

Tra i pali ci sarà Forster, davanti a lui Sanchez, Dier e Lenglet.

Centrocampo composto da Royal, Bissouma, Hojbjerg e Doherty con Kulusevski che giocherà alle spalle di Kane e Son.

Nel pomeriggio si giocheranno anche Crystal Palace-Fulham, Everton-Wolves, Leicester-Newcastle, Southampton-Brighton e Aston Villa-Liverpool.

Il Boxing Day si concluderà questa sera con l’Arsenal capolista che ospiterà il West Ham di Gianluca Scamacca.

Domani sarà il turno di Manchester United- Nottingham e Chelsea-Bournemouth mentre nella serata di mercoledì tornerà in campo anche il Manchester City di Guardiola che giocherà sul campo del Leeds.

Conte con una vittoria raggiungerebbe momentaneamente il secondo posto in classifica insieme al Manchester City aspettando che i citizens giochino il loro match di mercoledì contro il Leeds United.