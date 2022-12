422€ euro di multa se circoli con questo in auto: sanzioni a raffica

Il codice della strada non deve essere sottovalutato e ci sono ben 422 euro di multa se si circola con questo all’interno dell’auto.

Il Codice della Strada non è da sottovalutare, infatti ci sono delle regole che dovranno essere sempre seguite alla lettera per non fare errori di alcun tipo. Chi conduce un mezzo è chiamato a rispettare moltissime regole, non solo per evitare incidenti ma anche per fare in modo che tutti possano seguire un certo iter classico. Tra le multe e le sanzioni che si devono prendere in considerazione, questa da 422 euro è abbastanza frequente: come evitarla?

442 euro di multa per questi automobilisti

Il mondo di chi guida un mezzo è vasto, infatti non sempre si conduce un’auto per necessità. Tra questi ci sono anche i veri appassionati di auto d’epoca o sportive, modificate sia a livello di meccanica e sia di carrozzeria.

Per questo motivo, il Codice della Strada prevede una serie di regole che invitano i soggetti ad evitare ogni tipo di comportamento non idoneo, pena multe e sanzioni di vario livello. Alcune infrazioni sono conosciute, mentre altre al contrario in pochi sanno che cosa possano riguardare. Ci sono dei comportamenti che potrebbero comportare un rischio non solo al guidatore ma anche agli altri conducenti di auto.

Si parla di una passione che arriva direttamente dalla Germania, ovvero il Tuning che sta diventando un trend anche in Italia. Il termine indica una personalizzazione dell’auto che la rende unica nel suo genere.

Le multe in Germania e in Europa non sono altissime, mentre il codice della strada italiano è severo a riguardo. Quando si decide di personalizzare un veicolo, ci potrebbero essere dei cambi in meccanica e carrozzeria che danneggiano oppure provocano un qualcosa che non è mediamente legale. In Italia la multa è di 422 euro e gli agenti la applicano spesso e volentieri.

Come evitare questa multa salata?

Come accennato, in Italia questa regola è stata definita dal Codice della Strada dopo che il trend ha preso piede in maniera corposa. La multa di 442 euro è accompagnata dal ritiro del libretto.

Attenzione, le modifiche sono consentite ma devono essere comprese all’interno di determinati parametri. Per esempio si può modificare il terminale ma non tutto lo scarico. Tutti i pezzi aggiunti devono essere omologati CEE ed essere montati da un meccanico esperto. Gomme e cerchi possono essere personalizzati ma solo se il libretto di circolazione lo consente.

Per quanto riguarda la carrozzeria, anche queste prevedono regole ferree: un’auto non può cambiare spoiler e paraurti per diventare un’auto da corsa o similare. Attenzione inoltre all’asseto, che non potrà rivoluzionare quelle che sono le regole originarie della casa di produzione: è ammesso abbassare l’auto solo di 15mm e non di più. I vetri oscurati sono vietati dalla legge, tranne quelli posteriori e laterali.