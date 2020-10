L’intenzione del London Stock Exchange Group Holdings Italia di vendere il gruppo Borsa italiana era nota da tempo e nell’ultimo periodo aveva intrapreso diverse trattative con vari potenziali acquirenti. Oggi l’annuncio: ad avere la meglio è stata Euronext con un’offerta da 4,3 miliardi di euro. L’operazione è stata possibile solo dopo l’acquisto per 28 miliardi di dollari del provider Refinitiv, che bloccava la cessione della Borsa.

Continua a leggere

Continua a leggere

Borsa italiana protagonista del nuovo gruppo

David Schwimmer, CEO del London Stock Exchange Group, ha commentato: “Riteniamo che la vendita del gruppo Borsa Italiana contribuirà in modo significativo ad affrontare i problemi di concorrenza nell’UE“, mentre quello di Euronext, Stephane Boujnah, ha dichiarato: “Oggi annunciamo una transazione storica per Euronext, una combinazione che creerà una piattaforma paneuropea. La combinazione estenderà la nostra presenza geografica e accelererà la diversificazione”.

Ha poi aggiunto che questa operazione creerà un valore significativo per gli azionisti e che renderà Borsa Italiana protagonista del nuovo gruppo da un punto di vista dell’operatività, della strategia e della governance: sarà la principale generatrice di ricavi, con il 34% dei ricavi consolidati del 2019, che complessivamente erano stati di 1,3 miliardi.

Continua a leggere

Continua a leggere

Il gruppo francese diviene quindi il nuovo proprietario di Borsa Italiana in cordata con la controllata di Cassa Depositi e Prestiti Cdp Equity (che avrà il 7,3% del capitale) e Intesa Sanpaolo.

I progetti di Euronext

Euronext ha previsto di creare 45 milioni di euro di sinergie di costi correnti lordi, ottenuti principalmente dalla migrazione della liquidità di Borsa Italiana e dei mercati dei derivati verso Optiq, la piattaforma di trading proprietaria del gruppo; per quanto riguarda le sinergie di ricavi lorde, la previsione si attesta sui 15 milioni, generati dall’introduzione del pool di liquidità unico e dal portafogli ordini unico di Euronext in Italia e dallo sviluppo di un’offerta pan-europea di prodotti derivati, come ha spiegato Boujnah.

Continua a leggere

Con l’acquisizione di Borsa Italiana, il gruppo Euronext diviene la prima piazza finanziaria in Europa: conterà 1800 società quotate per un totale di 4,4 mila miliardi di euro di capitalizzazione totale delle società. Ma sarà anche il primo mercato secondario del Vecchio Continente: il valore azionario negoziato quotidianamente sarà di 11,7 miliardi di euro.

Continua a leggere