Bonus figli 400€, chi può e come richiedere il nuovo aiuto del Governo

Bonus figli 400 euro per queste famiglie italiane: ecco chi può e come richiedere il nuovo aiuti da parte dell’Esecutivo di Giorgia Meloni.

Buone notizie in arrivo per tutte le famiglie italiane che hanno figli a carico: il Governo Meloni ha pensato bene di sostenere economicamente tutti i nuclei familiari che hanno figli di età compresa tra i cinque ed i 17 anni. La gioia è davvero immensa per le famiglie che hanno bambini a carico che al 31 dicembre 2022 devono compiere un’età compresa tra i cinque ed i diciassette anni. Proprio per questi giovanissimi il Governo guidato da Giorgia Meloni ha pensato bene di mettere a disposizione un “tesoretto” di importo inferiore ai 400 euro. Come funziona esattamente questo bonus 400 euro e come è possibile richiederlo? Scopriamolo in questa guida.

Bonus figli 400 euro: un nuovo aiuto da parte del Governo Meloni

Ogni giorno si sente parlare di inflazione e di caro bollette, ma in effetti ci sono tutta una serie di altre spese che hanno subito un rincaro. Stiamo parlando dell’aumento dei prezzi dei beni alimentari, dell’aumento delle spese di gestione di un conto corrente, dell’incremento della rata del mutuo e dell’aumento delle multe stradali.

Insomma, tutto ha subito un rincaro, ma gli stipendi delle famiglie italiane sono rimasti invariati e, con l’inflazione alle stelle, il potere di acquisto delle famiglie italiane si sta riducendo sempre di più.

Sono proprio le famiglie con i figli a carico ad avere maggiori difficoltà economiche: si pensi alle spese scolastiche ed extra scolastiche, che incidono sul budget familiare. Molto spesso i figli in età infantile o adolescenziale optano per l’iscrizione presso un’associazione sportiva dilettantistica, ma l’iscrizione comporta il sostenimento ed il pagamento di una retta. Proprio per queste famiglie con figli il Governo ha deciso di venirgli incontro con l’erogazione di un bonus.

Bonus 400 euro per i figli: ecco il bonus per sostenere le attività sportive

Si sa ai bambini ed ai ragazzini di età compresa tra i 5 ed i 17 anni piace praticare lo sport. L’iscrizione ad una società ed associazione dilettantistica sportiva comporta il sostenimento di spese di mantenimento da parte delle famiglie con i figli.

Per fronteggiare queste spese, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha pensato di erogare il bonus 400 euro per i figli. Si tratta di una misura economica che sostiene economicamente i nuclei familiari che hanno figli di età compresa tra i cinque e i 17 anni di età e che decidono di iscriversi presso una società o associazione sportiva dilettantistica. Grazie al bonus 400 euro la retta di iscrizione viene coperta totalmente.

Bonus 400 euro: quali sono i requisiti ed i limiti ISEE?

L’unico requisito richiesto per poter beneficiare del bonus 400 euro è quello che l’ISEE della famiglia sia di importo inferiore ai 7500 euro. Nel caso in cui l’ISEE sia inferiore ai diecimila euro, la quota di iscrizione è coperta al sessanta %. Nel caso in cui l’ISEE sia inferiore ai 17mila e 500 euro, le spese saranno coperte a 40 punti percentuali. Il massimo importo beneficiabile è pari a 400 euro, che si andrà a ridurre a 240 euro nel caso in cui l’ISEE sia inferiore ai 10 mila euro.

Bonus figli 400 euro: come richiedere la misura economica?

Il bonus figli 400 euro può essere richiesto rivolgendosi al Comune di residenza. Non si tratta di un bonus erogato a livello statale, ma locale. Questo aiuto economico è erogato dal Comune di Mantova, per questo è bene verificare le condizioni riportate sul sito istituzionale.