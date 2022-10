Bonus famiglia fino a 1000 euro, no ISEE: lo ottieni con questo requisito

In arrivo il bonus famiglia fino a mille euro: basta rispettare un determinato requisito per ottenere questo beneficio economico. Scade a breve.

Si tratta di una misura di sostegno economico per tutti i nuclei familiari che non riescono a fare fronte alle spese mensili. Le famiglie sono preoccupare per la stagione autunnale oramai alle porte. Si tratta di una misura economica nuova che può essere richiesta senza presentare determinati requisiti economici.

In questo ultimo anno, con la crisi economica, con l’inflazione alle stelle e con la crisi energetica, si è assistito ad una vera e propria rivoluzione sul fronte degli aiuti concessi dal Governo ai cittadini italiani. Oltre all’Assegno Unico si è aggiunta una nuova misura economica, il Bonus Famiglia pari a mille euro, che può essere richiesto dai nuclei familiari con prole a carico. Scopriamo in questa guida come ottenere il Bonus famiglia pari a mille euro. Scade tra poco: ecco come è possibile presentare la domanda.

Bonus Famiglia 1000 euro: in che cosa consiste questa misura?

Il Bonus famiglia mille euro è un aiuto economico che è riservato a tutti coloro che hanno figli con età che varia dai cinque alla maggiore età. Grazie a questa indennità una tantum, le famiglie con figli potranno pagare la retta del Conservatorio, l’acquisto di strumenti musicali o dei corsi di musica. È importante inserire tutte le spese in sede di detrazione Irpef e beneficiare di un rimborso pari a 19 punti percentuali sul totale delle spese sostenute e fino ad un massimo di 1000 euro.

Bonus 1000 euro per le famiglie italiane: è necessario presentare l’ISEE?

Le famiglie italiane con figli possono richiedere il Bonus famiglia 1000 euro. I nuclei familiari italiani non devono neppure presentare alcun ISEE.

Bonus Famiglia 1000 euro: ecco il bando della cassa forense

È stato approvato il bando della cassa forense che punta a sostenere i nuclei familiari dei legali con i figli minorenni a carico. È possibile ottenere questo bonus fino ad un importo massimo di mille euro, ma solo rispettando determinati requisiti. Si tratta di un’agevolazione che spetta anche nel caso in cui i figli siano stati adottati o presi in affidamento.

I mille euro serviranno a coprire le spese relative alla frequenza di una prestigiosa Università o centro estivo. Le risorse stanziate sono pari a due milioni di euro. I nuclei familiari con minorenni a carico tra il primo novembre 2019 e la fine dell’anno 2021 potranno presentare la domanda per richiedere il Bonus famiglia 1000 euro.

I genitori per accedere a questo bonus devono aver adempiuto le comunicazioni reddituali alla cassa forense. Il reddito complessivo deve essere inferiore ai cinquanta mila euro nel corso dell’ultimo anno. Inoltre, è necessario che le famiglie siano in regola con tutti i contributi previdenziali.

Bonus famiglia 1000 euro: come presentare la domanda?

Per richiedere il bonus famiglia pari a 1000 euro è necessario presentare la domanda online sul sito istituzionale della Cassa forense. La scadenza è fissata per il 15 dicembre 2022. È necessario allegare alla domanda anche l’ISEE.