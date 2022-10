Perugia, ubriaco al volante imbocca la E45 contromano: denunciato

Altro giro, altra corsa. Purtroppo non è il primo caso di un soggetto ubriaco alla guida nella direzione opposta al senso di marcia. Questa volta è successo a Perugia, località Ponte San Giovanni, nella strada statale 3 bis della E45. Grazie al tempestivo intervento della polizia stradale che si trovava già in loco per un comune sopralluogo di servizio, quest’ultimi hanno individuato una utilitaria imboccare contromano la E45.

Denunciato l’uomo alla guida in forte stato di ebbrezza. Si tratterebbe di un 24enne, che dopo un inseguimento delle forze dell’ordine sperona l’auto dei militari.

Ubriaco e denunciato

Poteva finire male la scorsa sera la distrazione di un uomo di 24 anni alla guida di una utilitaria. Complice sicuramente il poco flusso di veicoli durante le ore notturne, ha fatto sì che fortunatamente terze persone non siano state coinvolte nella distrazione di una sola persona che poteva costare la vita di molte altre.

Una distrazione causata dal suo stato di ebbrezza. Questo, incurante della presenza della polizia stradale, ha proseguito la sua folle corsa contromano schivando miracolosamente le altre auto che sopraggiungevano.

Le forze dell’ordine si sono sin da subito mobilitate attivando i dispositivi di segnalazione acustica luminosa. Dopo averlo fermato, il giovane è stato identificato: classe 1998, cittadino straniero in uno stato di forte alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol.

Per tale motivo è stato richiesto l’intervento del personale medico che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso constatando un tasso alcolico tre volte maggiore al limite consentito dalla legge.

Il giovane successivamente è stato trasferito presso il nosocomio Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure del caso e messo a disposizione delle autorità giudiziarie competenti ai sensi dell’art. 186 comma 2 del Codice stradale e per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al 24enne sono state impugnate le sanzioni amministrative per aver guidato sulla carreggiata extraurbana in direzione opposta di marcia, per non essersi fermato al posto di blocco delle forze dell’ordine e perché era alla guida senza la cintura di sicurezza.

La ricostruzione della folle corsa

Il giovane straniero mentre sopraggiungeva all’altezza del km 74, alla vista di un grande veicolo articolato che evidenziava una situazione di pericolo con i sistemi di illuminazione, ha ben pensato di invertire il proprio senso di marcia.

Gli agenti, pertanto, hanno richiesto l’aiuto di un rinforzo di un’altra squadra la quale si è posizionata in direzione obliqua alla carreggiata sud, all’altezza del km 71, nell’attesa del veicolo del giovane ubriaco con l’intento di bloccarlo nei pressi della piazzola di sosta per i controlli del caso.

Il ragazzo, però, ha proseguito a guidare speronando la macchina della polizia stradale e impattando contro il Guard Rail.