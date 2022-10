Bonus famiglia, 700€ subito se hai questi requisiti: come averli sul conto

Crisi economica: due parole che implicano milioni di conseguenze. Il periodo storico che stiamo vivendo non è di certo uno dei migliori per il nostro paese. Grazie agli aiuti finanziari e ai bonus erogati dallo stato, però, per molte famiglie nei prossimi mesi sarà possibile tirare un sospiro di sollievo. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Inflazione, caro bollette e aumento del costo della vita e delle materie prime sono tutte cose che, negli ultimi mesi, stanno rendendo molto difficile la vita degli italiani. Le famiglie, infatti, fanno fatica ad arrivare a fine mese; molte imprese stanno chiudendo e alcuni imprenditori si trovano costretti a diminuire le spese inerenti alla propria azienda.

Le conseguenze di tutto questo sono molteplici, e comprendono non solo stress, paura per il futuro e incertezza, ma anche licenziamenti e persone che, con le proprie risorse economiche, non riescono più a far fronte a tutte le spese, neanche a quelle più basilari come la spesa e le bollette.

Lo stato, fortunatamente, sta cercando di arginare parte di questi problemi, per quanto possibile, e ha stanziato dei fondi per riuscire a erogare dei bonus ai lavoratori e ai pensionati in difficoltà. Scopriamo insieme, dunque, gli aiuti che presto riceveremo in busta paga e sui cedolini delle pensioni; a chi sono rivolti e come fare per usufruirne.

Bonus e aiuti per le famiglie italiane

La popolazione italiana è molto vasta e, tra essa, sono tante le persone che in questo momento di forte crisi economica hanno bisogno di aiuto. Non è possibile, ovviamente, risolvere i problemi di tutti in tempi ristretti, ma il governo ha pensato di fornire dei bonus a coloro i quali hanno delle serie difficoltà ad arrivare a fine mese.

Tra gli aiuti che sono già stati offerti dallo stato vi è anche un bonus da 200 € su stipendi e pensioni. I lavoratori dipendenti e i pensionati hanno già ricevuto tale, cifra, mentre i lavoratori autonomi e i collaboratori domestici, stanno ancora aspettando di poterne usufruire. In arrivo nel mese di novembre, inoltre, c’è anche il cosiddetto “Bonus 150“, che consiste in un aumento “una tantum” di 150 €.

In questo caso, però, a poterne beneficiare saranno solo coloro i quali dispongono di un reddito annuale non superiore a 20.000 €, al contrario di quanto accaduto, invece, per l’aumento di 200 € precedentemente citato, a cui hanno potuto accedere le persone con reddito annuale fino a 35.000 €.

Le famiglie composte da due lavoratori autonomi che rientrano nei limiti reddituali imposti per accedere ai bonus, però, prossimamente riceveranno un aumento di 350 € cadauno (200 € + 150 €) che, sommati, arrivano a 700 €.

Gli aiuti previsti dal nuovo governo

Come tutti saprete, lo scorso 25 settembre in Italia si sono tenute le elezioni politiche. A trionfare è stato “Fratelli d’Italia”, il partito guidato da Giorgia Meloni da cui, senza dubbio, una volta formato il governo, arriveranno nuovi aiuti destinati a famiglie e imprese.

Sembra, infatti, che la Meloni voglia aumentare l’assegno unico del 50%, così da permetter alle famiglie di ricevere 300 € al mese per ogni figlio.

Non è ancora chiaro, invece, quale sia il piano della leader di “Fratelli d’Italia” per contrastare il caro bollette.